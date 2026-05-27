

A pesar de haber sido derrotado por Belgrano en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA el domingo pasado, River Plate, logró este miércoles por la noche una recuperación muy necesaria y con una alegría, porque aseguraró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Eduardo Coudet le ganó a Blooming de Bolivia en El Monumental por 3 a 0, en la sexta y última fecha del Grupo H, con el arbitraje de Roberto Pérez de Perú y Ulises Mereles de Paraguay en el VAR.

River terminó liderando el grupo con 14 puntos en la tabla y avanzó directamente a la siguiente fase. Tras la caída en Córdoba, la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos para el plantel “millonario”. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y llega dependiendo de sí mismo frente a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán en el arco, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González en la línea de defensa; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván en el medio campo; Maxi Salas y Joaquín Freitas en ataque. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña en el arco; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco en la línea de defensa; Juan Mercado, Auli Oliveros en el mediocampo; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza en ataque y la punta para Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

Desarrollo del Primer Tiempo

Al ingresar el equipo al campo de juego del Monumental, la hinchada local recibió con silbidos al técnico Eduardo Coudet cuando la voz del estadio anunció su nombre. Pese a ello, los títulos estrenaron la nueva camiseta conmemorativa por los 125 años del club.

A los 9 minutos de comenzar el duelo, el réferi cobró penal para los locales. Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó. Pero la oportunidad la perdió el propio Maxi Salas que, al ejecutar el tiro penal, la pelota salió cruzada y se estrelló en el palo izquierdo de Almada.

De todas maneras, River continuó juntando pases y generando situaciones de peligro, pero no pudo doblegar todavía al arquero Gustavo Almada.

Entre centros y tiros desviados, como un pase de Meza desde la derecha, el cabezazo potente de Salas no pudo vencer al arquero boliviano.

Justo, a los últimos minutos del primer parcial, hubo un remate de Lucas Silva que obliga a Almada llevar la pelota al córner. Hasta ahora, lo mejor de River, con la camiseta 44.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Al iniciar el segundo parcial, hubo dos jugadas importantes que pudo meter peligro. El primero, fue un tiro de córner de Meza, con el cabezazo de Martínez Quarta, pero Almada tapa el ataque. Y minutos después, hubo un tiro de chilena de Quarta, pero la pelota pasó cerca.

Sin embargo, River no dejó de buscar abrir el marcador, insistente, Martínez Quarta corrió y le pasó a Maxi Salas, cómo este tira de manera débil al arco, Almada tuvo la primera equivcación y respondió mal, así de esta manera, River pone el 1 a 0.

A los 23 minutos, el jugador del Blooming tuvo una salida muy fuerte con Freitas. Ante la duda, el árbitro consulta la juga al VAR y se determina que hubo otro penal para River. Pero la ejecución la hizo Fausto Vera, con un remate seco y al medio. De este modo, puso las cosas en el marcador por 2 a 0 y le da respiro y alivio al equipo que juega de local en El Monumental.

Pero no hay dos sin tres y así, como dice el famoso dicho, a los 43 minutos, vino un tremendo zapatazo de Lucas Silva, tras un tiro libre de Meza que maniobró Martínez Quarta. Derechazo desde 25 metros que se colocó en el ángulo para el 3 a 0.

Con este resultado, River queda primero en el Grupo H y clasifica para los octavos de final del campeonato de la Conmebol.