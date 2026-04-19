Lionel Messi y un registro impresionante de público en el estadio de Denver

El paso de Lionel Messi por la Major League Soccer (MLS) ha dejado de ser un simple suceso deportivo para transformarse en un fenómeno de masas sin precedentes. Este fin de semana, la visita del Inter Miami a los Colorado Rapids en Denver no solo cumplió con las expectativas futbolísticas, sino que dejó una marca imborrable en las estadísticas de asistencia en los Estados Unidos.

Un marco imponente

El Empower Field at Mile High, un estadio diseñado para el fútbol americano con capacidad para más de 76 mil personas, lució prácticamente colmado. La cifra oficial de asistentes fue de 75.824 espectadores, lo que posiciona a este encuentro como el segundo más concurrido en toda la historia de la MLS.

Con estos números, el duelo en Denver solo quedó por detrás del clásico entre LA Galaxy y Los Angeles FC de 2023, que ostenta el récord de 82.110 personas en el Rose Bowl. Sin embargo, lo de Messi es una constante: el capitán argentino ya había superado los 75.600 hinchas en el inicio de esta temporada frente a LAFC.

Más fuerte que el Super Bowl

Lo que más sorprende a los analistas deportivos en este 2026 es cómo el fútbol, de la mano del astro rosarino, está desplazando a los deportes tradicionales de EE. UU. en términos de convocatoria. Tres de los cuatro eventos deportivos con mayor asistencia en lo que va del año en ese país pertenecen al Inter Miami.

Incluso, la cifra registrada en Colorado superó los 70.823 asistentes que tuvo el último Super Bowl, el evento máximo del deporte estadounidense. El fenómeno no solo se limita a la venta de entradas, sino que ha consolidado al equipo de Florida como el máximo atractivo del país, superando al fútbol americano y al básquetbol en impacto directo de taquilla.

El ranking de los más vistos en 2026:

Inter Miami vs. Colorado: 75.824 espectadores.

Inter Miami vs. LAFC: 75.673 espectadores.

Inter Miami vs. DC United: 72.026 espectadores.

Super Bowl: 70.823 espectadores.

La "Messimanía" sigue reescribiendo los libros de historia y demostrando que, para el capitán de la Selección Argentina, no existen fronteras ni récords que se resistan.