El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, completó una actuación destacada en la primera etapa del SVNS World Championship disputada en Hong Kong. En el inicio de la temporada 2025/26, el conjunto nacional logró subirse al podio y colgarse la medalla de plata, demostrando que sigue perteneciendo a la elite del rugby mundial.

La jornada comenzó con una sonrisa para los dirigidos por Santiago Gómez Cora. En una semifinal sumamente disputada, Argentina logró imponerse ante España por 19-12. Con un juego sólido y una defensa asfixiante, los albicelestes sellaron su pasaje a la gran definición del certamen asiático.

Sin embargo, en el partido por el título, Los Pumas se enfrentaron a Sudáfrica, el equipo más dominante de la actualidad. El poderío físico y la eficacia de los "Blitzboks" fueron demasiado para el equipo argentino, que terminó cayendo por 35-7.

A pesar de la abultada diferencia en el marcador final, el balance es sumamente positivo para la delegación nacional, que arranca el calendario oficial sumando puntos valiosos y una medalla de plata que ratifica su protagonismo.

La definición por el título mundial no se detiene. Tras esta etapa inaugural en Hong Kong, el circuito de Seven continuará su camino en Europa, con las próximas citas programadas en Valladolid (España) y Burdeos (Francia). Los Pumas 7s ya demostraron que están listos para pelear arriba y buscar la revancha en las próximas paradas del tour.