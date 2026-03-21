Una carnicería del departamento Capital fue víctima de un importante robo durante la madrugada de este sábado, cuando delincuentes sustrajeron mercadería valuada en alrededor de $2.000.000, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el local “California”, ubicado sobre calle Pedro Echagüe, entre Sarmiento y Entre Ríos, donde los ladrones lograron ingresar sin ser detectados en el momento.

De acuerdo a las primeras informaciones, los delincuentes habrían accedido al comercio a través de una medianera lindante con una vivienda vecina, lo que hace presumir a los investigadores que el golpe fue previamente planificado.

Entre los elementos sustraídos se encuentran distintos cortes de carne, lo que representa una pérdida económica significativa para el comerciante, en un contexto donde el precio de los alimentos continúa en alza.

Además, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los autores del robo quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona, material que ya es analizado por la Policía de San Juan y la Justicia para avanzar en su identificación.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras continúan las tareas investigativas para dar con los responsables del hecho.