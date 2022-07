Este fin de semana, en Rivadavia, la Policía de San Juan detuvo a dos jóvenes por intento de robo en un local comercial.

Era de noche, una situación sospechosa llamó la atención de los policías a bordo de un patrullero. Los integrantes de la División Comando Radioeléctrico Central detectaron movimientos extraños en el interior de un local de venta de ropa ubicado en Avenida Benavídez.

Publicidad

Al acercarse al lugar, vieron que dos delincuentes estaban robando mercadería y dejando todo desordenado a su paso. Por ende, dieron la voz de alto. Los ladrones, sorprendidos in fraganti, no acataron y huyeron de inmediato, pero no salieron impunes de la escena del robo.

Los efectivos del Comando Radioeléctrico Central los aprehendieron y metieron al móvil policial. Posteriormente, llamaron al equipo de fiscales de turno en la UFI Flagrancia.

Como consecuencia del intento de robo, las autoridades les iniciaron a los jóvenes, cuyas identidades no se conocieron, un legajo caratulado robo en grado de tentativa. Quedaron a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.