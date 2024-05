La presidenta de la organización de Amas de Casa del País en San Juan, Laura Vera, informó mediante un comunicado que tanto la Canasta Básica de Alimentos como la Canasta Básica Total, tuvieron variaciones y aumentaron. En el mes de abril, una familia necesitó $905.000 para no ser considerada pobre. A diferencia del mes de marzo, son casi $60.000 de diferencia, ya que los números del mes pasado hablaban de que una familia necesitaba $848.200.

La Canasta Básica de Alimentos, según indicaron desde esta organización, ronda los $410.800, implicando un aumento del 6,5% con respecto al mes anterior, mientras que los servicios básicos aumentaron un 17% aproximadamente, llevando la Canasta Básica Total a $905.000. Esto, si es sumado con la cifra de un alquiler eleva la canasta a $1.085.000.

La presidenta de la organización, Laura Vera, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que aún sigue siendo más barato comprar en los almacenes de barrio lo que es el pan, verduras y algunos cortes particulares de las carnes. “Hemos notado que desde hace un tiempo hay alimentos que están más baratos en los supermercados que en los almacenes de cercanías, debido a que se da esto de que no existen los precios de referencia, entonces es muy complejo. Salen perdiendo los almacenes de cercanía y hay preocupación porque muchos no logran abastecerse después de vender la mercadería”, mencionó.

¿Qué es lo que más subió?

Según Vera, dentro del rubro de los alimentos, lo que más ha subido son las galleas, lácteos, como lo son quesos y leche, como así también algunos cortes de carne en particular. Si bien se ha dado un aumento del 6,5% en promedio en los alimentos, la suba más preocupante es la de los servicios, como lo es el agua, gas, electricidad y transporte.

“Los servicios han aumentado entre el 15% y el 20%, entonces la gente, que ya venía complicada con el tema de comer para garantizar el pago de los servicios, ahora se les va a complicar más. Notamos que el aumento en el transporte complica de forma muy negativa a las familias y afecta la posibilidad de que los chicos vayan a las escuelas. Hay familias que no logran cubrir los costos para que los chicos vayan a la primaria, secundaria y mucho menos a la universidad. También nos preocupa que el aumento de los servicios pone en riesgo el pago de los mismos”, dijo Vera.

¿Hay algo que bajó?

En los alimentos se notó la baja de un sector en particular, que son las frutas y verduras de estación. “Lo que son verduras de estación es algo habitual y algunas frutas como la manzana y la banana, han tenido una disminución de precios”, agregó la presidenta de Amas de Casa de San Juan.

Situación crítica en los comedores

Con la suba de la canasta básica y familias que no llegan a fin de mes, muchas de ellas recurren a los comedores para tener un plato de comida. Es por ello que Vera explicó que hay un problema y es que muchos de los comedores no están funcionando porque no llegan los insumos desde Provincia.

