Personal de la Policía de San Juan, de la Comisaría 3ª de Trinidad, llevó a cabo un operativo para dar con una moto que había sido robada en su jurisdicción. En recorridas de prevención y seguridad interceptaron a un joven a bordo de una moto, quien al ver a los uniformados mostró una actitud sospechosa. Les presentó a los uniformados con un DNI apócrifo, pero la mentira se cayó cuando averiguaron los antecedentes.

Los efectivos policiales fueron a interceptaron a un joven de 18 años de edad. Al detenerlo, el individuo no contaba con documentación de la moto en la que viajaba. Al solicitarle su identidad dijo llamarse Facundo Cuello. Con esa información, los uniformados solicitaron sus antecedentes, pero el mismo no aparecía en los registros de la Policía.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esa situación hizo desconfiar de su identidad. Con la información de sus huellas digitales se pudo conocer que las mismas no coincidían con la identidad aportada por el detenido. La investigación continuó porque los efectivos no quisieron quedarse con que no estaba en los registros policiales y los condujo a descubrir su verdadera identidad.

La moto no tenía el faro delantero y quedó secuestrada en Comisaría 3ª.

Tras una investigación, se pudo destrabar el caso y resultó que el presunto ladrón se llama Juan Ignacio Distefano, de 18 años, domiciliado en Rawson. Este joven estuvo internado en el Proyecto Juan y en el Instituto Nazario Benavidez, producto de haber cometido causas siendo menor de edad.

También estuvo un tiempo en Buenos Aires hasta que regresó a San Juan. Distefano portaba un documento que no era de él y por eso pudo en principio engañar a los uniformados, pero la estrategia no le resultó.