Tras conocer por DIARIO HUARPE que los productores ganaderos de Cruz del Eje, en Córdoba, este viernes denunciaron en la Fiscalía del Estado (de la localidad cordobesa), que en aquella zona también rompen las tormentas, Don Carlos Romero, un pequeño productor ganadero del suroeste de Sarmiento, grabó un video con un celular en el cual muestra cómo están secos los campos, cómo están de flacos sus animales, y en el relato, arenga a los productores afectados a que se manifiesten. Al tiempo, pido a las autoridades provinciales que actúen de inmediato: “Señor gobernador, señor intendente, tienen que parar esto”, dice en el video Don Carlos. “Las vacas se están muriendo en las aguadas… hasta la jarilla se está secando en el campo”.

El video rápidamente se viralizó entre los productores sanjuaninos y luego, trascendió las fronteras, llegando hasta las provincias de Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Jujuy, Catamarca y otras, donde se está denunciando lo mismo.

"Quiero que el gobernador Orrego sepa, que a los pequeños ganaderos sanjuaninos no están matando con los cañones y los aviones rompe tormentas”, contó a DIARIO HUARPE Don Carlos. “Quiero que sepa que, los que están haciendo esto, son de afuera, y nosotros, somos argentinos”, agregó.

Sobre el video

En el video, el productor ganadero de Sarmiento muestra el campo seco, sus caballos flacos y un sistema de mangueras con el cual intenta mantener la humedad en la zona con un poco de agua que llega desde una vertiente cercana.

“Aquí estamos, en el Campo El Acequión, Los Pozos, peleando la sequía… para contarle a los gobernantes (Ndr: en el video se quiebra y emociona), lo que estamos pasando en los campos, lo que estamos viviendo: se nos están muriendo los animales”, empieza diciendo en el video Don Carlos.

“Anoche, vivimos unas lluvias, pero tenemos estos famosos diferimientos que se creen dueños de toda la naturaleza... que no son ni argentinos, que son de otros países, y que cayeron a querer voltearnos”, aseveró.

“Quizás, no soy solo, somos más ganaderos... Los animales se nos mueren... Tendríamos que juntar la vacas y amontonarlas para que vean cómo se mueren... Es triste gobernador. Es triste a quien le corresponde el área. Es triste al nuevo intendente que está conociendo la historia y que nos prometió que nos va a dar la mano. Yo sé que puede ser, pero tiene que ser de inmediato, porque el verano se nos va... Ellos (por los diferimientos que activan los cañones rompetormentas), bajaron una lluvia anoche… Nos bajaron una tormenta, no conocen cuando va a caer piedra… era para llover y la bajaron en más de dos horas tiroteando", dijo.

Acto seguido, pidió a gritos “que venga el de ambiente, el director de Ambiente. Que nos venga a ver, que se está secando hasta la jarilla. No hay nada en los campos. Las vacas se están muriendo en las aguadas… Se me está secando un potrerito que tenía y yo riego con esta manguera", agregó, señalando un pequeña manguera con la poca agua que salía en ese momento. "Con esto, riego todos los días, día y noche para que no se me seque. La aguada se me está secando. ¿Quién hace algo por nosotros?... Somos argentinos, somos argentinos... Nos duele, no duele, que no nos están dando”, aseveró.

Don Carlos también se dirige al nuevo intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, quien, desde que hicieron la primera denuncia pública (el 10 de noviembre de este año), los acompaña en todas las reuniones: “Señor intendente, tiene que ser rápido… los animales se nos mueren. Mire estos caballos criados en estos campos... Miren cómo se están muriendo. No tienen pastura, mientras ellos (por los diferimientos) cuidan sus bienes, pero, ¿y los demás? Nosotros, prácticamente, hemos nacido en esta zona. Somos sarmientinos y no estoy solo”.

A modo de arenga, en el video Don Carlos se dirige a los demás productores de Sarmiento afectados: “¿Saben lo que tenemos que hacer? Tendríamos que amontonar las vacas muertas… Tendríamos que amontonar las vacas y aplaudirlos por lo que están haciendo estos tipos”, en referencia a los propietarios de los diferimientos y a las autoridades que no actúan. “Porque no hay nadie que les diga nada. Eso es lo que estamos viviendo nosotros aquí, en el campo, donde los animales se nos están muriendo", dijo y agregó en un pedido al gobernador y al intendente por ayuda, pero destacó que "tiene que ser inmediata, señor gobernador, señor intendente, si no, los animales se mueren".

El video conmovió a todos los productores ganaderos sanjuaninos y, principalmente, a los de los del departamento de Sarmiento, que en estos días intentarán el contacto con la juez de paz de Sarmiento, María Eugenia Barassi. Según contaron a DIARIO HUARPE, la idea es pedirle que a través de una resolución, comunicado u otra herramienta legal, suspenda en la provincia el uso de cualquier tecnología que rompa las tormentas o modifique el clima, hasta tanto, no se conozca a ciencia cierta, cuáles son los impactos que estas tecnologías generan en el ambiente y los entornos sociales donde se utilizan.