Tras las denuncias públicas que hicieron hace unos días, a través de DIARIO HUARPE, los productores ganaderos del suroeste del departamento Sarmiento, por los cañones rompetormentas, y también, el referente de la comunidad warpe Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache, por el incumplimiento del acuerdo celebrado el 15 de octubre del 2020, la jueza de Paz de Sarmiento, María Eugenia Barassi, contó a DIARIO HUARPE que, por el momento, está esperando qué van a hacer las nuevas autoridades del actual gobierno municipal y provincial con respecto a las dos problemáticas.

“Por el tema de los cañones rompetormentas, les digo que, a mi despacho, todavía no llega el informe de impacto ambiental, solicitado a la secretaría de Ambiente”, aseguró. “Y con respecto al incumplimiento del acuerdo que se logró en beneficio del ambiente y la comunidad de las Lagunas de Guanacache, no sabía nada. Es más, el expediente que se originó en este juzgado por esta causa, se cerró con el acuerdo y compromiso de cumplimiento de las partes involucradas”agregó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Si bien los dos reclamos tienen planteos distintos, ambos tienen un punto en común: el agua. O mejor dicho, la falta de este recurso vital para el desarrollo de las comunidades.

“Hasta el momento, no tengo novedades de ninguna de las dos problemáticas”, dijo Barassi. “Pero, estoy esperando qué van a hacer las nuevas autoridades del actual gobierno municipal y provincial con respecto a todo esto”, aseguró.

Sobre los rompetormentas

Vale recordar que fue el 10 de noviembre de este año, cuando los productores ganaderos del suroeste de Sarmiento, cansados de sufrir las consecuencias de los cañones rompetormentas (que son usados por los diferimientos que están instalados en la zona que se conoce como el Campo Grande El Acequión), tomaron la decisión de visibilizar la problemática. Tanto es así que, con la prueba en mano y la denuncia pública realizada, la causa tomó vuelo y la juez de Paz de Sarmiento pidió a la Secretaría de Ambiente de la provincia un informe sobre los impactos que estas tecnologías generan en las tormentas, como así también en el ambiente. Pero, hasta el momento, el informe no llega al despacho de Barassi.

“Una vez recibido el informe, reuniré nuevamente a las partes para dialogar y entre todos, buscar las soluciones que se necesitan”, expresó la jueza.

El pedido de la jueza a la secretaría de Ambiente, se hizo a finales de noviembre. Es decir, en la anterior gestión. No obstante, el 1 de diciembre, a unos días del cambio de gobierno, el subsecretario de Ambiente, Jorge Scelatto, contó a DIARIO HUARPE que el informe contaba con tres argumentos. Uno, relacionado con los aspectos de gestión ambiental; el segundo, a los de conservación (flora y fauna); y el tercero, a los legales. Según Scelatto, los dos primeros informes ya estaban terminados, y que solo faltaba el de Asesoría Letrada. Pero, a más de 20 días de estos dichos, el escrito todavía no llega al despacho de Barassi.

Publicidad

"Yo creo que en estos días, antes de fin de año, el informe tiene que llegar. Y como dije anteriormente, en función al informe, veré cómo procedo", dijo Barassi.

En este marco, este miércoles, los productores agrícolas que cultivan vides, pistachos, olivos, granadas y nueces en el suroeste de Sarmiento, que están señalados por los productores ganaderos de Cieneguita, Los Berros, Retanito, Guanacache y Cañada Honda, salieron a decir que también ellos sienten disparos cuando hay tormentas, pero que no son ellos. Además, contaron que proveedores de Mendoza les han ofrecido muchas veces el servicio, pero que el grupo de diferimientos asentados en el Campo Grande El Acequión, desistió de comprarlos, porque son muy caros.

“Sí, sentimos disparos cuando hay tormentas, pero no son de este lugar”, aseguró un referente del emprendimiento agrícola. “Si lo estuviéramos utilizando, no tendríamos ningún inconveniente en decirlo, porque no es ninguna actividad prohibida”, agregó.

Sobre las Lagunas de Guanacache

Con respecto a la nueva denuncia que hizo a través de DIARIO HUARPE, el referente de la comunidad warpe Aguas Verdes, sobre el incumplimiento del acuerdo celebrado el 15 de octubre de 2020, la jueza manifestó que desconocía que las obras en las Lagunas de Guanacache estaban inconclusas y que lo acordado, no se había cumplido.

“El expediente de las Lagunas de Guanacache se cerró después que todos los organismos del estado que estaban involucrados, presentaron sus informes, el plan y compromiso de cumplimiento de lo acordado”, dijo Barassi. “Sabía, por las publicaciones que ustedes iban haciendo, que las obras y los demás puntos del acuerdo se iban desarrollando y de alguna forma, cumpliendo. Pero, sinceramente, desconocía que las obras no se habían terminado, que el agua para los animales no estaba llegando, que el servicio de agua para consumo humano estaba demorado y que la secretaría de Ambiente, junto a Hidráulica, no había hecho la remediación en el lugar”. Luego agregó, “En ese momento, estoy hablando del 2021 - 2022, el acuerdo se cumplió. Pero, ahora, con todo esto, hay que ver qué van a hacer las nuevas autoridades de los organismos de los gobiernos actuales”, manifestó Barassi, en referencia a los gobiernos municipal y provincial.

Además, la juez de Paz contó que el tema del agua, en Sarmiento, está muy complicado en todos los distritos. “Es un problema grave que se está presentando en diferentes comunidades del departamento y estamos hablando de un recurso esencial”, dijo. “Por eso vamos a abordar, nuevamente, esta temática, en función a cómo se vaya presentando. Y como siempre sostengo, el diálogo y el compromiso de los diferentes sectores, es la mejor manera de solucionar los problemas. Esa es mi misión y compromiso”, concluyó.

Antes de la feria judicial

Tanto los productores ganaderos del suroeste de Sarmiento, como los de las Lagunas de Guanacache, contaron a DIARIO HUARPE que antes de la feria judicial (comienza el 1 de enero), intentarán un contacto con la jueza, ya que consideran necesario conocer cómo seguirán tratándose ambas problemáticas.