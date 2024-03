Este miércoles 20, la intendente de Caucete, Romina Rosas, asistió a Vialidad Provincial para realizar la tercera presentación formal para avanzar con la pavimentación de la ruta provincial 203, conocida como la Avenida De Los Ríos. La obra paró luego de terminar con la renovación de cloacas y el sistema de agua potable.

La intendente Rosas dialogó con DIARIO HUARPE sobre la situación y comentó que ya es la tercera vez que solicita que Vialidad continúe con el avance de la pavimentación, pero no tuvo respuesta. La avenida De Los Ríos es una las arterías más importantes para los cauceteros y para los turistas cuando ingresan a San Juan. Además, “es la zona de mayor productividad, donde se encuentran los mayores emprendimientos agroproductivos y agroindustria. Une el área urbano con la rural. Es una de las zonas comerciales más importantes que tenemos en el departamento”, dijo.

Esta ruta fue intervenida en dos oportunidades: la renovación del sistema cloacal y la de agua potable. En octubre del 2023 concluyó la obra de servicios, pero no la de pavimentación. Se realizaron base y subbase, y luego se liberó la arteria. La municipalidad pudo hacer la compactación, medir las cuotas del proyecto para que quedara todo en condiciones para imprimar y asfaltar.

“No se pudo avanzar sobre la pavimentación dada a la situación económica y al contexto de asunción de un nueva gestión”, enfatizó Rosas.

La jefa comunal comentó que en noviembre presentaron la primera nota a la gestión anterior y no obtuvo respuesta. En enero retomó la petición al organismo donde pudo reunirse con el director de Vialidad, pero no le brindó certeza sobre el futuro de la ruta 203. “Lamentablemente, no se están tomando decisiones respecto a la pavimentación", comentó la jefa departamental.

Rosas explicó a este medio que el municipio es quien se hace cargo del mantenimiento. Durante el día, pasan 15 trancadas, se alquila la máquina motoniveladora para aplanar la tierra, aunque no pueden usarla seguido para no dañar la base y subbase, y así el costo de pavimentar sea menor. “Son muchos los cuidados que tenemos que hacer, como la cantidad de agua, los camiones y máquinas que debemos disponer, que eso requiere de recursos del municipio”, se explayó.

Ante el anuncio del Gobierno Provincial que se reactivará la obra pública de San Juan, la jefa comunal dijo que tiene una esperanza, ya que al ser una ruta provincial, se puede llegar a ingresar a las distintas etapas de pavimentación que llevará a cabo Vialidad. Sin embargo, comentó que ante la ausencia de respuestas solicitó una audiencia con el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.