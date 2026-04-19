Sabrina Rojas reveló quién era la famosa más odiada de ShowMatch

Durante una reciente emisión de Bondi Live, Sabrina Rojas y Ángel de Brito analizaron el alejamiento de Momi Giardina del grupo de amigas que surgió en el Bailando por un sueño. El conductor mencionó que la humorista no incluyó a sus antiguas colegas en su celebración y explicó que "no las invitó al cumpleaños. Eso es raro. Invitó a los de MasterChef Celebrit y, a los de Luzu y no invita a sus amigas de toda la vida". Rojas ratificó el distanciamiento y comentó que "la data que tenía era eso, como que voló. Como que voló alto y se olvidó".

La actriz manifestó su asombro frente a la actitud de la bailarina, de quien se aseguraba estaba agrandada, y afirmó que "me extraña de ella. Es una persona de la que jamás te vas a imaginar". A pesar de que Giardina prefirió compartir con figuras como Evangelina Anderson y nuevos compañeros de trabajo, Rojas destacó que el afecto del entorno cercano persiste y dijo que "el grupete de Carla, que son muy unidas, están muy felices por el presente de Momi, lo festejan, lo aman".

Para recordar la lealtad del círculo, Sabrina relató un suceso ocurrido durante los ensayos de la obra teatral La cena de los tontos con Adrián Suar y Guillermo Francella. En aquel momento, Carla Conte anunció su retiro diciendo "Me bajo, chicos, estoy embarazada". Ante la noticia, Suar buscó mantenerla en el elenco con un reemplazo y un vestido violeta suelto mientras le proponía "No, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner un reemplazo, te ponemos un vestidito". Según Rojas, Conte fue quien presionó a los productores para darle lugar a Giardina y rememoró que "ella les hizo la cabeza a Adrián y a Guillermo para que por favor la pongan a Momi aunque sea una función".

Finalmente, Carla Conte también dio su testimonio en el mismo espacio digital, admitiendo que no hubo invitación pero descartando que el éxito profesional sea la causa de la distancia. La integrante de El chat de mamis evitó profundizar en detalles sobre el vínculo, aseguró que no considera a Giardina una persona falsa y expresó que "Si ella no nos quiere más, no importa. Yo la voy a amar toda la vida". Conte concluyó que este alejamiento responde a decisiones personales y señaló que "Creo que tiene que ver con elecciones en la vida, no tiene que ver con que se la crea o no se la crea".