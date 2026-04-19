Murió un espectador del Rally luego de que un auto perdiera el control

La segunda fecha del Rally Argentino y el FIA Rally Sudamericano se puso en marcha este domingo 19 de abril de 2026 a las 10:15 a.m. PST en Córdoba. Durante el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero, el Volkswagen Polo de los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistó entre los kilómetros 1 y 2. El vehículo dio vueltas en el aire hasta impactar en una zona con público, según imágenes de Radio Suquía e información de La Voz y Cadena 3. Tras el choque, un comité de crisis integrado por la organización, seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y servicios sanitarios neutralizó el sector para facilitar la atención médica.

Como consecuencia del incidente, tres espectadores resultaron heridos y uno de ellos murió. Las autoridades confirmaron que el caso más delicado fue el de un hombre de 25 años, que tuvo heridas múltiples y en estado crítico. A pesar de ser atendido, falleció tras el accidente. Los otros afectados fueron una niña y una mujer de 40 años que sufrió una fractura de pierna.

Se informó que una mujer de 40 años recibió lesiones diversas pero estaría fuera de peligro, al igual que la menor. Desde la organización destacaron que la prioridad actual fue garantizar el cuidado de los afectados y determinar el contexto exacto del siniestro antes de reanudar la competencia.

El certamen cuenta con 72 tripulaciones registradas. En la clase RC2 participan Federico Villagra y Diego Curletto con Skoda, Miguel Baldoni y Gustavo Franchello con Skoda, Gastón Pasten y Matías Ramos con Skoda, Sebastián Franco y Lucas Hurtado con Citroën, Augusto Bestard y José Díaz con Toyota, Rodrigo Zeballos y Sebastián González con Citroën, Augusto D'Agostini y Juan Pablo Carrera con Skoda, y Genaro González con Zacarías García con Skoda.

La categoría RC2N incluye a Ulysses Bertholdo y Mario Dalmut con Mitsubishi, Manuel Irala Gamell y Emanuel Fernández con Mitsubishi, y César Pedotti junto a Nicolás Elizaur con Mitsubishi. También se anotaron Tiago Weiler y Juan Sánchez con Toyota, y Alejandro Galanti junto a Marcelo Toyotoshi con Toyota.

En la RC-MR compiten Nicolás González y Gerónimo Bordignon con Volkswagen, Rubén Montoro e Ignacio Uez con Volkswagen, Nadia Cutro y Miguel Recalt con Toyota, y Santino Rossi con Martín Baucero con Volkswagen. La clase RC4 y COD4 suma a Julián Larrosa y Gustavo Beccaría con Peugeot, Juan Saraleguy y Luis Gatica con Peugeot, Damián Ibarra y Fernando Acosta con Peugeot, y Luis Stedile junto a Luis Eckel con Peugeot.

En la RC3 se encuentran Fernando Daparte y Emanuel Rozados con Ford, Mario Rasso y Rodolfo Guevara con Peugeot, y Gianfranco Pichetti con Mariano Pissaco en un Toyota Etios. Finalmente, en la RC5 corren Fernando Muller y Gonzalo Martínez con Peugeot, Juan Manuel Varas con Diego De Haro con Ford, Sabrina Scicolone y Gerardo Scicolone con Ford Fiesta, Santiago Sabbatini y Alejo Balestre con Ford, Sebastián Landa con Rodrigo Vergara con Ford, y Walter Guardia con Luis Rodi en un Chevrolet. La competencia permaneció en evaluación a la espera del reporte médico definitivo.