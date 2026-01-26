Sacrificarán dingos en Australia tras la muerte de una turista canadiense

La muerte de la joven canadiense Piper James en las playas de K’gari (anteriormente isla Fraser) ha provocado que el gobierno de Queensland inicie la eliminación de una manada de diez dingos vinculada al incidente.

La autopsia del cuerpo mostró signos de ahogamiento y mordeduras ocurridas antes del fallecimiento, aunque los informes forenses precisaron que no es probable que los ataques causaran la muerte inmediata. Ante esto, el ministro Andrew Powell justificó la decisión alegando que “los animales representaban un riesgo inaceptable para los visitantes”.

Powell añadió que la “tragedia ha afectado profundamente a los habitantes de Queensland y ha tocado los corazones de personas en todo el mundo”, defendiendo el operativo como un paso necesario para el interés público.

Hasta el momento, seis animales han muerto tras ser capturados y sometidos a una eutanasia humanitaria el pasado sábado. El pueblo Butchulla, que coadministra la isla y considera a los dingos (wongari) seres sagrados, denunció no haber sido consultado y calificó la medida como una falta de respeto absoluta a sus títulos nativos y cultura ancestral.

Christine Royan, secretaria de la corporación aborigen, describió la acción como una matanza injustificada y sentenció: “Este gobierno no tiene respeto por los pueblos de las Primeras Naciones. Es una vergüenza”. Según Royan, eliminar familias enteras rompe con los protocolos de convivencia mantenidos por siglos.

Desde el ámbito académico, Bradley Smith, experto de la Universidad Central de Queensland, advirtió sobre un desastre genético para la especie. Smith explicó que “cada vez que eliminas a un individuo, y particularmente a toda una familia, estás quitando toda su genética de una población ya restringida”. Según sus estimaciones, la especie podría extinguirse en un plazo de 50 a 100 años si persisten estas políticas de sacrificio ante cada conflicto con humanos.