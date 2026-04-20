En una nueva emisión de Salud & Bienestar, por HUARPE TV (19.2 TDA), Kick y YouTube, el odontólogo Fabio Galdeano abordó un tema cotidiano pero muchas veces malinterpretado: los mitos y verdades en salud bucal. Con un lenguaje claro y cercano, el especialista repasó creencias arraigadas y brindó recomendaciones prácticas para el cuidado diario.

“Hay muchos mitos, hay muchos mitos”, aseguró desde el inicio de la entrevista, marcando el eje de una charla que buscó derribar ideas erróneas instaladas en la vida cotidiana. Desde el embarazo hasta el cepillado diario, Galdeano fue desmenuzando conceptos que, lejos de ayudar, pueden perjudicar la salud de la boca.

Uno de los mitos más extendidos está vinculado al embarazo. “Se dice que se descalcifican los dientes de la mamá, lo cual es un mito”, explicó. Según detalló, el calcio que necesita el bebé no proviene de los dientes, sino de los huesos y de la alimentación materna. Sin embargo, aclaró que durante esa etapa pueden aparecer problemas por descuidos en la higiene. “Más ganas de comer cosas dulces y menos ganas de cepillarse”, describió, como una combinación frecuente.

Embarazo, radiografías y atención odontológica

Otro de los puntos que generó mayor interés fue la atención odontológica durante el embarazo. Lejos de las creencias populares, el especialista fue contundente: “Se pueden hacer todo tipo de prestaciones odontológicas durante el embarazo y no hay contraindicaciones”.

Incluso desmintió el temor a las radiografías. “Para generar algún tipo de daño deberíamos tomar más de 50 radiografías juntas”, explicó, remarcando que las dosis utilizadas en odontología son mínimas y seguras.

También hizo referencia a un hábito común: evitar la consulta por miedo o desconocimiento. En ese sentido, insistió en la importancia del trabajo conjunto con otros profesionales de la salud para garantizar un seguimiento adecuado.

Cepillado, sangrado y hábitos diarios

En la rutina diaria, uno de los errores más comunes es creer que cepillarse fuerte mejora la limpieza. “Es mito”, afirmó Galdeano. La clave, explicó, no está en la fuerza sino en la frecuencia y la técnica. “Lo importante es cambiar de lugar las bacterias”, señaló.

Otro punto importante es el sangrado de encías. Lejos de ser una señal para suspender el cepillado, es todo lo contrario. “Si nos sangran las encías debemos continuar con el cepillado”, indicó, ya que suele estar relacionado con falta de higiene.

Además, advirtió sobre el uso incorrecto de enjuagues bucales. “Todo enjuague cosmético no deja de ser cosmético”, explicó, aclarando que su efecto es limitado y no reemplaza el cepillado.

En la misma línea, descartó que el azúcar sea el único responsable de las caries. “Cualquier resto de alimento que quede en boca puede generar daño”, afirmó, poniendo el foco nuevamente en la higiene.

Consulta a tiempo y prevención

Uno de los mensajes centrales de la entrevista fue la importancia de la prevención. Muchas enfermedades bucales no presentan dolor en sus primeras etapas, lo que retrasa la consulta. “La mayoría de las patologías cursan asintomáticas”, advirtió.

Por eso, recomendó controles periódicos cada tres a seis meses, incluso sin molestias. También destacó la importancia de cuidar los dientes de leche en los niños. “Son fundamentales para mantener el espacio de los dientes permanentes”, explicó.

En el cierre, dejó tres claves concretas para el cuidado diario: cepillarse después de cada comida, asistir al odontólogo regularmente y consultar ante cualquier lesión que persista más de una semana. “Siempre es mucho más barato la consulta preventiva que la solución de los problemas”, concluyó.

En tiempos donde la información abunda pero no siempre es precisa, derribar mitos y apostar a la prevención sigue siendo la mejor herramienta para cuidar la salud bucal y evitar complicaciones futuras.