El Departamento de Hidráulica avanza con una respuesta concreta frente a uno de los principales problemas del sistema de riego: las filtraciones en canales y acequias. Por ello es que preparan una prueba piloto de impermeabilización.

Las pérdidas de agua se deben principalmente al deterioro estructural y a la falta de impermeabilización en canales y ramales. Esta situación impacta de manera directa en la eficiencia del riego y en la producción agrícola, especialmente en zonas como Pocito. En este contexto, el nuevo titular de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó a DIARIO HUARPE que en los próximos días se reunirá con los productores para escuchar sus demandas y planificar en conjunto las obras necesarias.

“Es un compromiso asumido. Quiero charlar con ellos, contarles lo que estamos haciendo y el plan que tengo”, aseguró el funcionario.

Director de Hidráulica, José María Ginestar.

Una prueba piloto para cambiar el sistema

La principal novedad es la puesta en marcha de una prueba piloto de impermeabilización que promete ser más económica y de rápida aplicación. Según explicó Ginestar, se trata de una alternativa que podría reducir significativamente los costos frente a opciones tradicionales como el hormigonado o el entubado.

“La alternativa que vamos a probar es una evolución de la geomembrana. Es como una malla o 'colcha' cementicia que se coloca rápido, es duradera y no puede ser vandalizada”, detalló.

La prueba se realizará en un tramo acotado durante aproximadamente un mes. Si los resultados son positivos, el sistema se implementará no solo en el Quinto Cuartel, dónde los productores ya expusieron su reclamo ante DIARIO HUARPE, sino también en otros puntos de la provincia que presentan problemas similares.

Uno de los aspectos más relevantes es el costo: esta tecnología podría representar apenas un tercio del valor de otras soluciones, lo que permitiría ampliar el alcance de las obras en toda la provincia.

Fondos, reclamos y planificación

En paralelo, Ginestar respondió a los dichos del presidente de la Junta de Riego de Pocito, Antonio Fernández, quien había señalado en dialogo con este medio que tienen un superávit cercano a los $300.000.000 aportados por los regantes para obras urgentes.

El funcionario reconoció el reclamo y explicó que el sistema de distribución de fondos es solidario a nivel provincial. Es decir, los recursos que ingresan se redistribuyen entre todos los departamentos. Sin embargo, también admitió que se está revisando la planificación para contemplar las demandas de las juntas con mayor capacidad de recaudación.

“Nos hemos puesto a afinar los números para dar respuesta a este planteo, y ese será uno de los ejes del encuentro con los productores”, afirmó.

Un sistema con décadas de atraso

Más allá de la coyuntura, el diagnóstico oficial es claro: el sistema de riego provincial arrastra un atraso de al menos 50 años.

En este marco, el Gobierno proyecta intervenir en 1.600 kilómetros de canales con tareas de limpieza, reparación y modernización. Según detalló Ginestar, las primeras acciones se concentrarán en el 40% de los canales que no han recibido mantenimiento en años.

El plan incluye además la puesta en valor de más de 1.200 compuertas, cuya reparación será licitada en el corto plazo.

Hacia un mantenimiento permanente

Otro de los cambios que se analizan es la implementación de un esquema de mantenimiento continuo. La idea es que una empresa contratada se encargue de atender de forma permanente los canales, permitiendo una respuesta rápida ante fallas.

Actualmente, el Gobierno de San Juan avanzó con una inver­sión de $2.100 millones para la monda de canales en 17 departamentos y, como novedad, se analizará la posibilidad de incorporar drones para realizar un seguimiento perma­nente del sistema hídrico. La medida apunta a mejorar el mantenimiento y detectar de manera anticipada posibles problemas en la red de riego.

“Queremos un sistema que funcione todo el año, que permita actuar de inmediato ante cualquier problema”, explicó Ginestar.

Expectativa en el sector productivo

Mientras se espera la reunión con los productores y los resultados de la prueba piloto, en el sector hay expectativa. La posibilidad de contar con una solución más económica y eficiente podría marcar un punto de inflexión en un sistema que resulta clave para la producción agrícola de la provincia.

Si la tecnología cumple con las expectativas, no solo permitiría reducir pérdidas de agua, sino también acelerar un proceso de modernización largamente postergado.