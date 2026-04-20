Alrededor de 60 estudiantes universitarios de departamentos alejados realizaron prácticas en procesamiento de minerales en San Juan en una experiencia que reunió a jóvenes de distintas zonas para vincular la teoría con el trabajo concreto en laboratorio. La actividad se desarrolló en el marco de la Tecnicatura de Procesamiento de Minerales y convocó a alumnos que participaron en jornadas intensivas organizadas en grupos.

La propuesta se llevó adelante mediante el sistema de aulas híbridas, articulando esfuerzos entre los ministerios de Minería y Educación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Durante dos días, estudiantes de Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Sarmiento realizaron un recorrido integral por distintas prácticas vinculadas a su formación académica, en un esquema que buscó reforzar contenidos clave de la carrera.

Desde la organización destacaron la importancia del encuentro como instancia de aprendizaje aplicada. “Hemos recibido a cerca de 60 estudiantes organizados en grupos durante dos días para asegurar que todos aprovecharan la experiencia al máximo. Lo más valioso de este encuentro es que realizan una práctica integral, donde cada etapa está directamente vinculada a las materias que cursan”, señaló Regina Bertero, jefa del Departamento de Minas de la UNSJ.

Aplicación de conocimientos técnicos

Durante las jornadas, los alumnos trabajaron con contenidos vinculados a muestreo, técnicas metalúrgicas y procesos de tratamiento de minerales. Estas actividades permitieron consolidar saberes adquiridos en modalidad virtual o a distancia, trasladándolos a un entorno real de laboratorio.

El desarrollo de estas prácticas forma parte de una estrategia educativa que apunta a mejorar la preparación de los futuros profesionales del sector minero. En ese sentido, la experiencia también busca generar una transición más sólida entre la formación académica y la inserción laboral en una industria clave para la provincia.

Impacto en el desarrollo regional

La iniciativa se inscribe dentro de una política orientada a fortalecer la educación en zonas alejadas de los centros urbanos. Al ofrecer opciones de formación técnica en los propios departamentos, se promueve el arraigo de los jóvenes en sus comunidades y se contribuye al desarrollo local.

Actualmente, el sistema de aulas híbridas funciona en distintos puntos de la provincia con propuestas como Operaciones de Mina y Procesamiento de Minerales por parte de la UNSJ, además de carreras como Administración de Empresas y Desarrollo de Software impulsadas por la Universidad Católica de Cuyo.

Ampliación de la oferta educativa

En el último año, la oferta académica se amplió a partir de convenios entre el Gobierno de San Juan y las universidades locales. A las tecnicaturas existentes se sumaron nuevas propuestas como Marketing Digital, Seguridad Ambiental, Mantenimiento de Maquinaria Pesada e Industria Alimentaria.

Este esquema busca diversificar las oportunidades de formación y responder a las demandas de sectores productivos estratégicos. En el caso de la minería, la capacitación de recursos humanos continúa siendo un eje central para acompañar el crecimiento de la actividad en la provincia y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.