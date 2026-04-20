Lunes 20 de Abril
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Cultura > Música

A 40 años de “Locura”, Virus llega al Teatro Sarmiento con sus clásicos

La banda Virus se presentará el 15 de mayo en el Teatro Sarmiento con un show especial por los 40 años de “Locura”, uno de los discos más icónicos del rock argentino.

Por Federico Rodríguez

Hace 3 horas
“Locura” cumple 40 años y Virus lo celebra con un show en San Juan. FOTO: Gentileza

Virus regresará a San Juan con un show especial que repasará uno de los discos más influyentes del rock nacional. La cita será el viernes 15 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Sarmiento, en una noche que promete combinar nostalgia, vigencia y un recorrido por sus grandes clásicos.

El motivo de la gira no es menor: la celebración de los 40 años de Locura, el trabajo editado en 1985 que consolidó a la banda como un ícono de la modernidad dentro del rock argentino. Con canciones como “Pronta entrega”, “Sin disfraz” y “Luna de miel en la mano”, el grupo marcó un quiebre estético y sonoro en plena década del 80, con un estilo que combinó sofisticación, baile y una identidad propia que trascendió generaciones.

En aquel entonces, la banda estaba liderada por Federico Moura, figura central en la construcción de ese sonido elegante y provocador que redefinió la escena musical. Cuatro décadas después, ese legado sigue vigente y es el eje de esta gira aniversario.

Una formación que mantiene el ADN original

Actualmente, Virus continúa sobre los escenarios con una formación que conserva a integrantes históricos como Julio Moura, Marcelo Moura y Mario Serra. A ellos se suman músicos que aportan renovación sin perder la esencia del grupo, logrando un sonido fiel a su historia pero adaptado al presente.

La banda viene de recorrer distintos escenarios de Latinoamérica y España, reafirmando su vigencia y la conexión con públicos de distintas edades. En ese contexto, el regreso a San Juan aparece como una fecha especial, marcada por el vínculo histórico con el público local.

Desde la producción destacaron el valor simbólico del disco que da origen a la gira: “Locura es, quizás, el disco más bailable y sensual de la historia del pop argentino. Celebrarlo hoy es reivindicar la alegría”.

Entradas y detalles del show

El recital se realizará el viernes 15 de mayo a las 22:00 en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com.

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