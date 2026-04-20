A 40 años de “Locura”, Virus llega al Teatro Sarmiento con sus clásicos

Virus regresará a San Juan con un show especial que repasará uno de los discos más influyentes del rock nacional. La cita será el viernes 15 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Sarmiento, en una noche que promete combinar nostalgia, vigencia y un recorrido por sus grandes clásicos.

El motivo de la gira no es menor: la celebración de los 40 años de Locura, el trabajo editado en 1985 que consolidó a la banda como un ícono de la modernidad dentro del rock argentino. Con canciones como “Pronta entrega”, “Sin disfraz” y “Luna de miel en la mano”, el grupo marcó un quiebre estético y sonoro en plena década del 80, con un estilo que combinó sofisticación, baile y una identidad propia que trascendió generaciones.

En aquel entonces, la banda estaba liderada por Federico Moura, figura central en la construcción de ese sonido elegante y provocador que redefinió la escena musical. Cuatro décadas después, ese legado sigue vigente y es el eje de esta gira aniversario.

Una formación que mantiene el ADN original

Actualmente, Virus continúa sobre los escenarios con una formación que conserva a integrantes históricos como Julio Moura, Marcelo Moura y Mario Serra. A ellos se suman músicos que aportan renovación sin perder la esencia del grupo, logrando un sonido fiel a su historia pero adaptado al presente.

La banda viene de recorrer distintos escenarios de Latinoamérica y España, reafirmando su vigencia y la conexión con públicos de distintas edades. En ese contexto, el regreso a San Juan aparece como una fecha especial, marcada por el vínculo histórico con el público local.

Desde la producción destacaron el valor simbólico del disco que da origen a la gira: “Locura es, quizás, el disco más bailable y sensual de la historia del pop argentino. Celebrarlo hoy es reivindicar la alegría”.

Entradas y detalles del show

El recital se realizará el viernes 15 de mayo a las 22:00 en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com.