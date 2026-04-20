Este lunes 20, a partir de las 18.30 horas, comienza UPD – Unidos por el Desafío, el programa educativo y televisivo organizado por GRUPO HUARPE que promete convertirse en uno de los ciclos más convocantes del año en San Juan. El estreno podrá seguirse por HUARPE TV, en el canal 19.2 de la TDA, y en simultáneo a través de YouTube y Kick.

El inicio del certamen marca el comienzo de un camino esperado por cientos de estudiantes de la provincia: la posibilidad de ganar el viaje de egresados a través del conocimiento. El premio mayor será otorgado por la empresa Travel Rock y alcanzará a todo el curso ganador.

Un estreno que pone en juego algo más que un premio

UPD no es solo un programa de televisión. Es una competencia educativa que combina aprendizaje, trabajo en equipo y participación activa en un formato dinámico de preguntas y desafíos.

Desde se dio a conocer la iniciativa y apertura de inscripción, la propuesta generó interés en escuelas de distintos puntos de la provincia, con cursos de 5° año que ya confirmaron su participación. El objetivo es claro: encontrar al curso que más sabe de San Juan.

La conducción estará a cargo de Mari Leiva y Lito García, quienes acompañarán a los estudiantes a lo largo de cada instancia del certamen, en un formato pensado tanto para televisión como para plataformas digitales.

El conocimiento como herramienta para alcanzar el viaje

La propuesta rompe con la lógica tradicional del viaje de egresados. En lugar de rifas o actividades de recaudación, UPD plantea una alternativa distinta: que el premio se gane a partir del saber.

Cada curso competirá con dos alumnos titulares y un suplente frente a cámara, mientras que el resto del grupo participará en dinámicas complementarias en redes que también forman parte del programa.

Las consignas abarcan contenidos de Lengua, Matemática, Historia, Geografía, Ciencias, Arte y Deporte, en un recorrido que se desarrollará en etapas eliminatorias hasta llegar a la gran final.

El viaje de egresados se convierte así en una meta alcanzable a través del esfuerzo, la preparación y el trabajo colectivo.

Inscripciones abiertas en pleno inicio del programa

A pesar del estreno, la inscripción continúa abierta para aquellos cursos que aún no se hayan sumado. El proceso debe ser realizado por un docente responsable, quien será el referente del equipo durante toda la competencia. La inscripción se realiza a través del formulario oficial disponible en www.diariohuarpe.com-upd y los cupos son limitados.

La invitación sigue vigente para todas las escuelas secundarias de la provincia que quieran formar parte de esta experiencia.

Dónde ver el estreno

El primer programa de UPD podrá verse este lunes 20 desde las 18.30 horas por HUARPE TV, en el canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta. También estará disponible en simultáneo por YouTube y Kick, permitiendo seguir el ciclo desde distintos dispositivos.

Con esta propuesta, GRUPO HUARPE apuesta a integrar televisión, educación y plataformas digitales en un formato innovador que pone a los estudiantes en el centro de la escena. Y también, con el arranque confirmado y la expectativa en alza, UPD inicia su primera temporada con una premisa clara: transformar el conocimiento en una oportunidad concreta.

El desafío ya está en marcha. Y para muchos cursos sanjuaninos, el camino al viaje de egresados recién comienza.