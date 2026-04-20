Un soldado israelí destruye a martillazos una figura de Cristo en el sur del Líbano

El Ejército de Israel ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que un militar fue fotografiado mientras destruía a martillazos una imagen de Jesucristo crucificado en una aldea del sur del Líbano, una zona que permanece ocupada por fuerzas israelíes desde hace más de un mes. El hecho generó una ola de repudio y llevó al propio ministro de Exteriores de Israel a calificar la acción como “vergonzosa” y a ofrecer disculpas públicas a la comunidad cristiana.

La imagen fue difundida este domingo por el periodista palestino Yunis Tirawi a través de su cuenta en la red social X. En la fotografía se observa a un soldado israelí golpeando con un martillo largo la cara de una talla de Cristo crucificado, que aparece descolgada de su cruz y apoyada invertida sobre el suelo. El hecho ocurrió en un espacio abierto y vallado correspondiente a la aldea de Debel, ubicada en el sector central del sur del Líbano, según precisaron tanto Tirawi como el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El Ejército de Israel confirmó más tarde, pasada la medianoche en Jerusalén, que la imagen corresponde efectivamente a un soldado israelí operando en el sur de Líbano. En un primer momento, las autoridades militares habían señalado que estaban examinando la fotografía y que, de ser auténtica y reciente, la conducta del militar no se ajustaba a los valores ni al comportamiento esperado de sus tropas. Tras completar un examen inicial, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en el que manifestaron que ven el incidente con gran severidad y que la actitud del soldado es completamente inconsistente con los principios del ejército.

El Comando Norte de Israel es el encargado de llevar adelante la investigación del caso. Las FDI informaron que el asunto ya está siendo tratado a través de la cadena de mando y que se tomarán medidas apropiadas contra los militares involucrados en la destrucción de imágenes religiosas cristianas en territorio libanés. Además, aseguraron que trabajan para asistir a la comunidad afectada con el objetivo de devolver la escultura a su lugar original.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en la región. El Ejército de Israel lleva 46 días ocupando de forma ilegal parte del sur del Líbano, según denuncias internacionales, y continúa llevando a cabo demoliciones sistemáticas de viviendas civiles, edificios públicos y escuelas en las aldeas fronterizas, de acuerdo con testimonios de comandantes israelíes recogidos por el diario Haaretz. Las fuerzas israelíes han destruido todos los puentes que cruzan el río Litani y han reducido a ruinas numerosas localidades del sur del país, muchas de ellas de mayoría cristiana.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, pidió disculpas públicas a través de su cuenta en X y se dirigió expresamente a todos los cristianos cuyos sentimientos resultaron heridos por lo que describió como un incidente vergonzoso. Desde el Ejército israelí, en tanto, reiteraron que su objetivo en territorio libanés es desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá y aseguraron que no tienen intención de dañar infraestructura civil, incluyendo edificios o símbolos religiosos, pese a los múltiples reportes que indican lo contrario.