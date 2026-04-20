De "Tres empandas" a "Le llenaron la cocina de humo", las icónicas frases de Luis Brandoni

Luis Brandoni falleció este domingo a los 86 años de edad. El artista siempre sostuvo que "yo lo que quería era ser un actor argentino" y su trayectoria confirmó ese deseo a través de personajes inolvidables. Su papel como Antonio Musicardi en Esperando la carroza inmortalizó una escena grabada en Villa Lugano que cruzó todas las fronteras. Al referirse a la repercusión de los diálogos, el intérprete explicaba que "es todo mano del autor" ya que la secuencia "estaba escrita" y no fue fruto de la improvisación.

Sobre el impacto social del fragmento, Brandoni recordaba que "es una frase de la que nadie se rio cuando la filmamos, nadie se dio cuenta" en aquel entonces. Al analizar la psicología de su rol, detallaba que "el tipo dice 'tres empanadas que sobraron del día anterior, qué tristeza', y se estaba comiendo una. No se puede ser más canalla que eso. A los argentinos les causa gracia y se sienten representados por un canalla. Más canalla no puede ser mi personaje. Son características sociológicas nuestras".

A pesar del cinismo de la trama, aseguraba que "lo hicimos sin pensar en la trascendencia que iba a traer. Es verdaderamente tremenda, de cinismo. Pero el rodaje de la película lo vivimos con alegría".

El descubrimiento del éxito ocurrió en el cine Boedo un sábado tras el estreno. El actor relató que al llegar "estaban los acomodadores afuera, esperando que terminara la película. Preguntamos si podíamos entrar. 'Sí, sí, adelante, adelante', nos dijeron". Al ingresar, la reacción del público fue inmediata. "Yo camino a la sala y escucho a uno de ellos decir 'empanadas'. Giro y dije 'cómo, qué'. 'Empanadas', repitió. 'No te entiendo, qué querés decir'. Y me dice 'Las empanadas'. Ahí me entere de que algo pasaba con eso", confesó sobre ese momento bisagra.

El actor también ponía el foco en elementos que solían pasar desapercibidos, como el sticker de la bandera argentina en su auto que decía Usted tiene derecho a vivir en libertad.

Según su visión, "el final no es gracioso. Es un final que muy pocos recuerdan, una toma desde atrás del auto donde están y hay una crítica detrás de esa escena, una crítica a cómo somos". Para el protagonista, "la miseria no es digna, es una desgracia que cae sobre una familia o un grupo de gente. Darle dignidad a la pobreza es demasiado cínico".

Al final de su camino, Brandoni sentía que la clave del fanatismo fue "haber acertado con una expresión distinta, nueva, que la hayan hecho propias particularmente los porteños y generalmente los argentinos".

Con orgullo por su carrera, que incluyó otros hitos como "Le inflaron el bombo" o "Le llenaron la cocina de humo", concluyó que "me halaga haber interpretado a muchos argentinos en ese personaje, de una manera verdadera, que se la creen" y agregó que "siento orgullo. Lo que quería era ser actor argentino, y eso me reafima mi condición de argentino".