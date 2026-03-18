En el marco de un año marcado por la agenda deportiva, habilitaron las inscripciones para el IronKids 2026 en San Juan, una propuesta orientada a niños y niñas que combina actividad física, recreación y hábitos saludables.

La competencia se desarrollará el sábado 28 de marzo en la intersección de Avenida España y Avenida Ignacio de la Roza, uno de los puntos centrales de la capital sanjuanina. La actividad forma parte del calendario vinculado al Ironman 70.3 San Juan, evento de alcance internacional que vuelve a posicionar a la provincia dentro del circuito deportivo.

Desde la organización informaron que las acreditaciones presenciales se realizarán el jueves 26 y viernes 27 de marzo, de 11:00 a 20:00, en la Expo 2026. El trámite deberá completarse en el stand de Fundación FundaME, entidad que participa en la iniciativa. Las inscripciones online deberá realizarse a través del siguiente enlace, haciendo click aquí.

El costo de inscripción es de $20.000 y lo recaudado será destinado a FundaME, institución local que brinda asistencia a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. En ese sentido, el evento suma un componente solidario a la propuesta deportiva.

Además, remarcaron que es obligatorio completar correctamente los datos personales al momento de la inscripción, ya que serán utilizados para la acreditación, cuestiones administrativas y la cobertura del seguro de los participantes.

El IronKids busca fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, en una jornada que reúne a familias y promueve la participación en un entorno organizado, en línea con el crecimiento de San Juan como sede de eventos deportivos de gran escala.