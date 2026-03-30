El desarrollo del Ironman en San Juan dejó un balance altamente positivo en materia turística y deportiva. El evento internacional reunió a atletas de distintos países y consolidó a la provincia como una sede de referencia dentro del calendario global de competencias de resistencia, con una organización que volvió a recibir reconocimiento por parte de los participantes.

Durante el fin de semana, la provincia registró la llegada de más de 5.000 turistas, lo que impulsó una ocupación hotelera superior al 85% en el Gran San Juan. Se trató de cifras destacadas, especialmente por haberse dado en un fin de semana común, sin feriados ni fechas especiales que suelen potenciar el movimiento turístico.

“Hemos tenido una ocupación muy importante, con más de 5.000 turistas que llegaron a la provincia, lo cual nos coloca en la vanguardia a nivel nacional”, afirmó a DIARIO HUARPE el ministro de Turismo, Guido Romero, al analizar el impacto económico del evento en el sector.

Balance del evento

El funcionario también se refirió a la evaluación general de la competencia, remarcando la experiencia de los atletas como uno de los principales indicadores del éxito. “Hemos tenido un Ironman extraordinario, con muy buenas críticas por parte de los atletas, que es lo que en definitiva más nos interesa”, sostuvo.

En esa línea, destacó el valor de las devoluciones recibidas por parte de los competidores de elite. “Escuchábamos declaraciones de atletas que obtuvieron los primeros puestos, quienes aseguraban que van a volver siempre a San Juan, lo que confirma el nivel de la carrera”, agregó.

Repercusión internacional

El Ironman de San Juan continúa posicionándose entre las pruebas más relevantes a nivel mundial dentro de su disciplina. La convocatoria internacional y el reconocimiento de los propios participantes fortalecen la imagen de la provincia como destino deportivo de alto nivel.

“Dentro del calendario internacional, es sin duda una de las carreras más importantes del mundo, y eso se refleja en la calidad de los participantes”, señaló Romero, quien también destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos y privados.

Proyección a futuro

Desde el Gobierno provincial consideran que el impacto del evento refuerza la estrategia de consolidar el turismo deportivo como uno de los ejes de desarrollo. La posibilidad de seguir atrayendo competencias internacionales aparece como un objetivo central para sostener estos niveles de actividad.

“Estos números demuestran que San Juan está preparada para recibir eventos de gran magnitud, incluso en fines de semana habituales, lo que marca una diferencia respecto a otros destinos del país”, concluyó el ministro.