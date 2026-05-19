El presidente Javier Milei aseguró este martes que la economía argentina “empieza a expandirse” y defendió el programa de estabilización impulsado por el Gobierno nacional basado en el equilibrio fiscal, el ajuste monetario y las desregulaciones.

“El equilibrio fiscal se convirtió en una política de Estado y es nuestra declaración al mundo de que vamos a honrar los compromisos y que hemos dejado atrás esa Argentina defaulteadora serial”, sostuvo el mandatario durante un coloquio realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

El jefe de Estado participó del evento “Argentina 2026: inserción global, futuro de la macro argentina e implicancias en la micro”, organizado por el Banco de Valores, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante su exposición, Milei afirmó que el actual contexto internacional encuentra a la Argentina “como el país mejor posicionado frente a esta crisis”, al señalar que es “el único del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético”. Además, ratificó la decisión de continuar reduciendo el tamaño del Estado y avanzar con reformas estructurales.

En ese sentido, destacó la aprobación del primer presupuesto con equilibrio fiscal en el Congreso, la ley de modernización laboral y la reforma de la Ley de Glaciares, medidas que, según sostuvo, permitirán atraer inversiones y mejorar la competitividad del país.

El mandatario también resaltó el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea tras 25 años de negociaciones, al considerarlo un paso clave para la inserción internacional de Argentina.

“Sin empresarios no hay crecimiento posible”, expresó Milei, quien además aseguró que la economía “va a converger al esquema del RIGI” porque la intención oficial es continuar bajando impuestos, eliminando restricciones y promoviendo una economía más abierta.

Finalmente, el Presidente sostuvo que “la tasa de inflación sigue cayendo” y afirmó que, si se mantiene el camino de equilibrio fiscal, apertura económica y desregulación, la Argentina tiene por delante “una posibilidad de crecimiento enorme”.