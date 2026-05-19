La desidia y la falta de limpieza azotó a los vecinos de Pocito, específicamente en el sector comprendido entre Calle 6, Calle 7 y Vidart. Alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, el canal de la zona se desbordó debido a una obstrucción masiva de basura, lo que provocó que el agua ingresara con fuerza en al menos seis viviendas y anegara las calles del barrio. La situación obligó a las familias a movilizarse de urgencia para intentar salvar sus pertenencias en medio del frío matutino.

El drama de los vecinos

Para las familias afectadas, la explicación oficial no calma la indignación por las pérdidas materiales. Angélica Palacios, una de las damnificadas, relató a DIARIO HUARPE el calvario de ver su casa inundada:

“Yo ya pierdo todos los muebles porque no es la primera vez. Todo se me está levantando de los costados porque la madera no soporta tanta agua” explicó sobre sus muebles.

Palacios criticó la falta de control previo a la suelta de agua: “Hubieran visto toda la roña que tenía el sifón ahí, largaron el agua sin limpiar y entonces por supuesto que nos vamos a enlagunar”.

La vecina también señaló que, aunque hay servicio de recolección, muchas personas prefieren arrojar sus desechos al cauce:

“Tiran colchón, tiran la bolsita, tiran un trapo, habiendo basureros, pero es más cómodo tirarlo al canal”.

Esta conducta, sumada a la caída de hojas por el otoño, genera un combo letal para el sistema de riego.

Un problema que se repite

Por su parte, Teresa López, quien vive en la zona desde hace 65 años, aseguró a este medio que la solución definitiva no llega a pesar de los constantes reclamos al municipio y a Hidráulica.

“Cada vez que el agua viene, después de cada corte, se enlaguna todo porque el canal de aquí de la esquina de la Vidart y 7 está todo lleno de hojas y basura que no se limpia bien”.

López remarcó que hoy la cantidad de agua fue excepcional, afectando incluso a vecinos que nunca antes habían sufrido ingresos de agua.

López fue tajante al deslindar responsabilidades municipales y apuntar a la gestión del agua:

“La municipalidad ha estado con los camiones llevando basura, pero el problema es en los canales y yo creo que eso le corresponde a Hidráulica”.

El relato y el drama de las vecinas por el canal tapado. (Foto captura HUARPE TV)

La respuesta oficial

Desde el Departamento de Hidráulica, José María Ginestar explicó que la problemática radica en la acumulación de residuos en los sifones, lo que forzó el cierre de compuertas y la suspensión del riego para destrancar el sistema. El funcionario detalló que los trabajadores encontraron colchones, cubiertas de autos y grandes cantidades de basura doméstica bloqueando el paso del agua.

Según Ginestar, hoy en día “el 80% del trabajo de los celadores termina siendo sacar basura”, en lugar de administrar el recurso hídrico.

Mientras tanto, el sistema de riego operará con frecuencia reducida los próximos meses debido a la crisis hídrica, lo que hace que cada interrupción por basura perjudique doblemente a los productores.