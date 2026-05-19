River Plate afrontará el duelo ante RB Bragantino por la Copa Sudamericana con un equipo totalmente alternativo. El entrenador Eduardo Coudet decidió preservar a todos los habituales titulares pensando en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, que se jugará apenas cuatro días después.

La decisión del “Chacho” está vinculada al desgaste físico, la seguidilla de partidos y las lesiones que afectaron al plantel en las últimas semanas. Con River ya bien posicionado en el Grupo H de la Sudamericana, el cuerpo técnico prioriza llegar con el mejor equipo posible al partido decisivo del campeonato local.

Según trascendió, el DT realizará once modificaciones respecto del equipo que viene de disputar la semifinal del Apertura. El probable once incluiría varios suplentes y juveniles que tendrán la oportunidad de sumar minutos en el Monumental ante el conjunto brasileño.

Entre las bajas más sensibles aparece la de Matías Viña, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para la final ante Belgrano. La situación reforzó la postura del entrenador de evitar riesgos innecesarios en el compromiso internacional.

La probable formación alternativa tendría nombres poco habituales y una estructura completamente renovada para enfrentar a Bragantino. El objetivo es administrar cargas y llegar con los futbolistas más importantes en óptimas condiciones para buscar el título del Apertura.

River recibirá a RB Bragantino este miércoles en el estadio Más Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el domingo disputará la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba.