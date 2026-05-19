El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, reveló cuáles son, a su criterio, las seis selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026 y entre ellas incluyó a la selección argentina campeona del mundo.

Luego de presentar la lista de convocados de Brasil para la próxima Copa del Mundo, el técnico italiano habló sobre los equipos con mayores posibilidades de pelear por el título y aseguró que la Albiceleste aparece entre los máximos favoritos por el presente que atraviesa y por mantener una base consolidada.

Además de Selección Argentina, Ancelotti mencionó a Selección de Brasil, Selección de Francia, Selección de España, Selección de Inglaterra y Selección de Portugal como los equipos con más chances de quedarse con el trofeo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las declaraciones llegaron en medio de la expectativa por la lista definitiva de Brasil, que tendrá como principal novedad el regreso de Neymar, convocado nuevamente tras un largo período alejado de la selección por lesiones.

En la nómina presentada por Ancelotti también aparecen figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, en una mezcla de experiencia y juventud con la que Brasil buscará conquistar su sexta estrella mundial.

El técnico italiano afrontará en 2026 su primera Copa del Mundo al frente de una selección nacional, luego de una extensa y exitosa carrera en clubes europeos.