Los incendios forestales que afectaron a la Patagonia entre octubre de 2025 y marzo de 2026 fueron los más graves registrados en la región en los últimos 60 años. Según un informe elaborado por Greenpeace Argentina junto a investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el fuego arrasó 60.845 hectáreas de bosque nativo durante la temporada.

El estudio, realizado a partir de imágenes satelitales Landsat, determinó que la superficie afectada duplicó la registrada en la temporada anterior y fue diez veces superior al promedio de los años 2022, 2023 y 2024.

La provincia más golpeada fue Chubut, donde se quemaron más de 60 mil hectáreas. También se registraron focos en Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, mientras que no hubo áreas afectadas en Tierra del Fuego.

Entre los incendios más destructivos aparecen los ocurridos en Parque Nacional Los Alerces, El Turbio y Parque Nacional Los Glaciares, donde el fuego avanzó sobre zonas protegidas de alto valor ambiental. También fue crítica la situación en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde las llamas alcanzaron viviendas, plantaciones y bosques nativos.

Desde Greenpeace calificaron lo ocurrido como un “ecocidio” y advirtieron que la recuperación de algunas áreas podría demorar hasta dos siglos. Además, especialistas señalaron que el agravamiento de las sequías producto del cambio climático aumentó considerablemente el riesgo de incendios forestales.

El informe también remarca que cerca del 95% de los incendios se originan por acción humana, ya sea por negligencia, fogatas mal apagadas o prácticas vinculadas al uso del suelo. A esto se suman condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecieron la rápida propagación del fuego.

Los especialistas alertaron además sobre el impacto ambiental a largo plazo: pérdida de biodiversidad, degradación de los suelos, erosión y reducción de la capacidad de almacenamiento de agua en los ecosistemas patagónicos.