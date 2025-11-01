El viento sur llegó a San Juan y ya se hace sentir con fuerza en varios departamentos. Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche de este viernes se activó un alerta amarilla por vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

A medida que avanzó la noche, la provincia se cubrió de una densa nube de tierra, especialmente en los departamentos del Gran San Juan, donde la visibilidad se redujo considerablemente y el polvo en suspensión complicó el tránsito en avenidas y rutas.

En zonas como Rawson, Santa Lucía y Pocito, el viento levantó hojas, ramas y basura, generando una postal típica de los ventarrones sanjuaninos.

En tanto, desde la Dirección de Protección Civil confirmaron que el fenómeno continuará activo durante la madrugada del sábado, con ráfagas variables y descenso marcado de la temperatura. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar hacia el mediodía.

El organismo provincial recordó que el nivel de alerta amarilla implica condiciones meteorológicas capaces de generar dificultades temporales, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular o realizar actividades al aire libre.

Entre las medidas preventivas, Protección Civil aconseja:

Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan volarse.

No detenerse bajo árboles, marquesinas o carteles.

Conducir con precaución y mantener la distancia entre vehículos.

Tener linternas a mano ante posibles cortes de energía.

Asimismo, recordaron los números de contacto ante cualquier emergencia:

911 (Emergencias)

100 (Bomberos)

103 (Protección Civil)

Se espera que el viento pierda intensidad hacia la noche del sábado, aunque las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales por posibles actualizaciones del pronóstico.