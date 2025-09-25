La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con 24 filiales activas en todo el país, se prepara para una nueva edición del Seminario País Federal, su programa más emblemático. En San Juan, el proceso de selección se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, con examen previsto para el sábado 4.

Según explicó a DIARIO HUARPE Mathias Saavedra, presidente de la filial San Juan y asesor en la Secretaría General de la Gobernación, se trata de una oportunidad única para jóvenes líderes. “La FURP busca perfiles que estén dispuestos a consensuar. Más que competir, la idea es encontrarse con personas de otras provincias, con ideologías distintas, y demostrar que se puede convivir, debatir y construir en conjunto”, afirmó.

Los requisitos son simples: tener menos de 30 años hasta abril de 2026, estar recibidos o cursando los últimos años de una carrera universitaria y abonar un derecho de examen de 14 mil pesos. “El idioma no es requisito excluyente. Lo importante es que el postulante tenga interés real por la actualidad argentina”, detalló Saavedra.

El Seminario se desarrolla en Buenos Aires con la participación de unos 80 jóvenes de todo el país. Allí, los becarios conviven durante una semana en jornadas intensas de debate, capacitación y simulacros de gobierno. Los mejores posicionados acceden luego a una experiencia académica y de intercambio en Estados Unidos.

La vicepresidenta de la filial San Juan, Cecilia Arancibia, también compartió su propia vivencia a este diario: “Yo participé como abogada independiente, sin militar en ningún partido político. Me sorprendió ver que, a pesar de tener diferencias ideológicas, había mucho más que nos unía que lo que nos separaba. Volví con una mirada distinta de la política y con la certeza de que se puede dialogar con personas que piensan diferente”.

Tanto Saavedra como Arancibia remarcaron que los exbecarios de la FURP suelen destacarse en ámbitos de liderazgo. “En mi camada de 2019 coincidí con Damián Arabia, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza; Pablo Juliano, diputado por Democracia para Siempre; y Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria. Tres perfiles totalmente opuestos, pero con quienes compartimos amistad y respeto mutuo”, recordó Saavedra.

La experiencia también genera redes de contacto que trascienden la política. “Uno se da cuenta de que los sanjuaninos estamos a la altura de cualquier persona del país. Estas instancias sirven para ponernos a prueba y confirmar que tenemos la capacidad de aportar desde nuestra provincia”, subrayó el presidente de la filial.

Finalmente, Arancibia señaló que la convocatoria está abierta a jóvenes de distintos ámbitos: “No hace falta militar ni ocupar un cargo. Basta con tener vocación, compromiso y curiosidad por lo que pasa en la Argentina. Queremos que se sumen tanto quienes trabajan en el sector público como quienes vienen del sector privado o de organizaciones sociales”.

“Al final del camino, uno se lleva amistades, contactos y, sobre todo, la convicción de que se puede pensar distinto y aun así tirar para el mismo lado”, concluyó Arancibia.

La inscripción ya se encuentra disponible a través de la filial San Juan de la FURP, que organiza además un mini seminario local a modo de preparación. El examen final será el 4 de octubre, con preguntas de cultura general y de actualidad nacional.