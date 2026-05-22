Con motivo del fin de semana largo por el 25 de Mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo especial de seguridad en toda la provincia.

El dispositivo contará con más de 500 efectivos distribuidos en puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención, garantizar el orden público y acompañar el movimiento turístico previsto durante las jornadas patrias.

Entre las acciones previstas se incluyen controles viales en rutas, accesos y zonas de alta circulación vehicular. También habrá presencia permanente de personal policial en espacios públicos y sectores donde se concentran actividades de gran convocatoria.

Durante el fin de semana se desarrollarán distintos eventos que contarán con cobertura de seguridad, entre ellos el Desafío Punta Negra y el Desafío Ruta 40, además del encuentro entre Club Atlético San Martín de San Juan y Club Deportivo Maipú. También se prevé el show musical de Eugenia Quevedo y la realización de la tradicional Noche de Gala y Desfile del 25 de Mayo.

En paralelo, en el Gran San Juan continuará el operativo Barrios Seguros, con recorridas preventivas, controles territoriales y presencia activa en diferentes zonas urbanas. El esquema busca reforzar la vigilancia y la proximidad con los vecinos.

El operativo fue planificado para acompañar el incremento de la circulación y las actividades previstas durante el fin de semana largo, con un trabajo coordinado entre las distintas áreas de seguridad de la provincia.