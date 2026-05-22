Luego de ponerle fin a una extensa carrera profesional, Sergio Romero habló públicamente sobre su nueva vida alejada del fútbol y sorprendió con una confesión inesperada. El exarquero de la Selección argentina aseguró que no siente nostalgia por la actividad profesional y que atraviesa esta etapa con tranquilidad.

“No extraño para nada el fútbol”, afirmó el exguardameta en una entrevista en la que repasó distintos momentos de su carrera y explicó cómo vive el día a día tras su retiro. La frase generó repercusión inmediata entre hinchas y excompañeros debido al fuerte vínculo que mantuvo durante años con el deporte.

Romero, conocido popularmente como “Chiquito”, fue uno de los arqueros más importantes de la historia reciente de la Selección argentina. Disputó los Mundiales de 2010 y 2014 y fue pieza clave en el subcampeonato obtenido en Brasil, especialmente por sus actuaciones decisivas en las definiciones por penales.

Además de su recorrido con la Albiceleste, el arquero tuvo una extensa carrera internacional con pasos por clubes de Europa y Sudamérica. A lo largo de los años defendió los colores de equipos como Sampdoria, Manchester United y Boca Juniors, entre otros.

En la entrevista, Romero explicó que el retiro no le generó angustia porque siente que pudo cerrar su etapa deportiva de la manera que quería. También remarcó que actualmente disfruta más del tiempo con su familia y de actividades cotidianas que durante muchos años quedaron condicionadas por la exigencia del alto rendimiento.

El exarquero señaló además que el fútbol profesional demanda una presión constante, tanto física como mental, y reconoció que alejarse de esa dinámica le permitió encontrar mayor tranquilidad personal.

A pesar de afirmar que no extraña competir, Romero aclaró que seguirá ligado al deporte y que analiza distintos proyectos vinculados al fútbol. Entre las posibilidades aparecen tareas formativas, trabajos institucionales y colaboraciones relacionadas con el desarrollo de arqueros juveniles.

Sus declaraciones generaron sorpresa porque muchos exfutbolistas suelen reconocer dificultades para adaptarse a la vida después del retiro. En el caso de Romero, en cambio, aseguró sentirse cómodo y satisfecho con la decisión tomada.

Con una carrera marcada por grandes atajadas, títulos y participación en momentos históricos de la Selección argentina, Chiquito Romero cerró definitivamente una etapa importante del fútbol argentino, aunque dejó en claro que hoy disfruta plenamente de una vida lejos de la presión de las canchas.