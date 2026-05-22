El Gobierno nacional abrió el proceso de licitación para más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la denominada “Etapa III de la Red Federal de Concesiones”, con alcance en once provincias del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que el esquema contempla la participación de inversión 100% privada y la concesión de 20 tramos viales estratégicos.

Las provincias incluidas en esta etapa son Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, abarcando corredores claves para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional.

Entre los tramos licitados se encuentran el Tramo Centro (681 km sobre las RN 9, 19 y 34), el Mesopotámico (276 km sobre las RN 12 y 18), el Centro-Norte (536 km sobre la RN 34), el Noroeste (596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016), el Litoral (547 km sobre las RN 12 y 16), el Noreste (456 km sobre las RN 12 y 105), el Chaco-Santa Fe (497 km sobre la RN 11) y el Cuyo (329 km sobre la RN 7).

Según lo informado oficialmente, con esta etapa se completa la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que pasarán a un esquema de ejecución con financiamiento privado y nuevas condiciones de operación.

En paralelo, el Gobierno adjudicó otra etapa del programa de concesiones viales correspondiente a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que incluye tramos como el Sur-Atlántico-Acceso Sur y el Tramo Pampa.

Estas concesiones contemplan la administración, mantenimiento y explotación de las rutas bajo un esquema de peaje, tras la evaluación de las ofertas presentadas por distintas empresas en el proceso licitatorio.

Concesión de rutas: tramo por tramo, las empresas ganadoras

Para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, resultó ganador el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA con una tarifa de $997 sin IVA.

Asimismo, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y José Chediack con $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37 sin IVA.

El segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975. Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $3.219, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354.