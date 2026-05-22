Más de 100 aspirantes para cubrir tres cargos de la Justicia sanjuanina

El Gobierno provincial dio inicio a una etapa crucial para el Poder Judicial con el comienzo de las entrevistas a los postulantes para cubrir tres vacantes estratégicas: Juez de Cámara (Cámara de Apelación Laboral Sala II), Fiscal de Cámara y Asesor de Menores e Incapaces. El proceso, liderado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, comenzó esta semana con un volumen de participación que supera las 100 personas inscriptas.

"Estamos tomando entrevistas a partir de este viernes y la semana que viene vamos a continuar", señaló la funcionaria en diálogo con DIARIO HUARPE. Según explicó la ministra, el operativo se organiza de manera dinámica, ya que muchos aspirantes se inscribieron en más de una categoría. "Tenemos personas que se han postulado para más de un cargo; según la postulación de quien tomamos la entrevista, son las preguntas", precisó Palma.

Dada la cantidad de inscriptos, el Ministerio de Gobierno diagramó un cronograma de trabajo dividido en varias jornadas. "Calculamos que en tres o cuatro fechas vamos a terminar", detalló la titular de la cartera, subrayando que las entrevistas no están divididas por cargo, sino que se realizan de forma aleatoria para optimizar los tiempos. "Está funcionando todo con normalidad", afirmó respecto a la transparencia y orden del proceso.

Una vez concluida esta etapa de evaluaciones presenciales, el siguiente paso será la definición de las ternas que deberán ser enviadas a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Si bien el Ministerio busca agilizar los tiempos, la ministra Palma mantuvo la prudencia sobre la fecha exacta de finalización: "Nuestro objetivo siempre es presentar las ternas lo antes posible, pero va a depender de cuánto demoremos en el periodo de entrevistas".