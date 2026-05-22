Aerolíneas Argentinas decidió cancelar los vuelos especiales que tenía previstos desde distintas provincias argentinas hacia Estados Unidos con motivo del Mundial 2026. La medida afecta principalmente a conexiones programadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami, que habían sido anunciadas meses atrás como parte de una estrategia para ampliar la conectividad durante la Copa del Mundo.

Según trascendió, la empresa tomó la decisión debido a una combinación de factores económicos y comerciales. Entre ellos aparecen la baja demanda registrada en la venta de pasajes y el fuerte aumento de los costos operativos vinculados al combustible aeronáutico.

A comienzos de 2026, la compañía había presentado un ambicioso esquema de vuelos internacionales para acompañar a los hinchas argentinos durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El plan contemplaba servicios directos y conexiones especiales desde el interior del país hacia sedes donde jugaría la Selección argentina.

En ese momento, Aerolíneas había anunciado rutas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami con escala técnica en Punta Cana. Incluso, algunos de esos vuelos estaban pensados para mantenerse como rutas regulares después del Mundial, en caso de obtener buenos resultados comerciales.

Sin embargo, las proyecciones iniciales no se cumplieron. Fuentes del sector aéreo señalaron que las ventas estuvieron por debajo de lo esperado y que el encarecimiento del combustible terminó afectando la rentabilidad de las operaciones internacionales.

La situación se produce en un contexto complejo para la industria aerocomercial, atravesada por aumentos de costos, conflictos gremiales y una fuerte competencia entre compañías aéreas. En los últimos meses, distintas aerolíneas debieron reprogramar rutas o ajustar frecuencias debido a dificultades operativas y económicas.

Pese a la cancelación de los vuelos desde el interior, Aerolíneas Argentinas mantendrá sus servicios internacionales habituales y continuará operando rutas desde Buenos Aires hacia destinos vinculados al Mundial.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Será la primera edición con 48 selecciones y tendrá sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa por el torneo sigue siendo alta entre los hinchas argentinos, especialmente después de la consagración de la Selección en Qatar 2022.

La cancelación de estos vuelos especiales representa un golpe para muchos pasajeros del interior del país que esperaban viajar sin necesidad de pasar por Buenos Aires, aunque desde la empresa aseguraron que continuarán ofreciendo alternativas de conexión mediante la red habitual de vuelos internacionales.