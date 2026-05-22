La posible visita del papa León XIV a la Argentina volvió a instalarse en la agenda internacional, luego de nuevas declaraciones y gestos que reactivaron las expectativas sobre un viaje que no se concreta desde 1987.

Desde su asunción como Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025, el líder de la Iglesia Católica ha mantenido abierta la posibilidad de recorrer países de América Latina, entre ellos la Argentina, Uruguay y Perú, destinos que han sido mencionados en diferentes intervenciones públicas.

“Yo encantado de viajar”, había expresado el papa en noviembre del año pasado cuando fue consultado sobre la chance de visitar la región. En ese momento, también señaló que la agenda incluía destinos como Fátima, Guadalupe, Uruguay, Argentina y Perú.

En paralelo, distintas autoridades eclesiásticas mantuvieron encuentros con el Pontífice en los que se abordó la posibilidad de una visita al país. Entre ellos, el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien aseguró que la iniciativa fue considerada dentro del diálogo con el Vaticano.

La expectativa también creció a partir de gestiones diplomáticas. Desde la Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, se había formalizado una invitación al Sumo Pontífice mediante la entrega de una carta del Poder Ejecutivo.

En este contexto, un mensaje publicado en redes sociales reavivó las especulaciones sobre un anuncio inminente, mientras referentes de la Iglesia en Argentina señalaron que la posibilidad de una visita continúa en análisis.

Otro elemento que alimentó las versiones fue la designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en el país, un movimiento interpretado en ámbitos diplomáticos como parte de la reorganización de la agenda vaticana en la región.

La confirmación del viaje del papa a Uruguay en noviembre reforzó la expectativa de que la gira pueda incluir también a la Argentina. Según lo informado por autoridades eclesiásticas, el itinerario contemplaría una recorrida por distintos puntos del país vecino y podría extenderse a otros destinos del Cono Sur.

Hasta el momento, el Vaticano no oficializó fechas ni tramos de la eventual visita a la Argentina, aunque el tema continúa en evaluación dentro de la agenda internacional del Pontífice.