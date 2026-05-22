El Gobierno nacional autorizó una asistencia financiera extraordinaria de $580.000 millones destinada al PAMI, con el objetivo de sostener el funcionamiento de la obra social que brinda cobertura a millones de jubilados y pensionados en todo el país.

La medida fue oficializada a través de una resolución administrativa y contempla la emisión de deuda pública para cubrir necesidades operativas y financieras del organismo. Según trascendió, los fondos permitirán afrontar compromisos vinculados a prestaciones médicas, medicamentos y gastos corrientes.

El financiamiento se realizará mediante instrumentos de deuda colocados por el Tesoro Nacional, en una decisión que refleja la compleja situación presupuestaria que atraviesa el sistema de salud y particularmente el PAMI, uno de los organismos con mayor volumen de gasto dentro del Estado nacional.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la asistencia resulta necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y evitar inconvenientes en la atención de afiliados. El organismo presta cobertura médica a más de cinco millones de personas en todo el país y mantiene convenios con clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias.

La decisión se da en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas y de recortes en distintas áreas del Estado impulsados por la administración de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno consideró prioritario garantizar el funcionamiento del sistema de prestaciones para jubilados.

En los últimos meses, el PAMI enfrentó reclamos por demoras en pagos, actualización de convenios y dificultades en el acceso a medicamentos en algunas regiones del país. Distintas entidades del sector sanitario venían alertando sobre la necesidad de reforzar el financiamiento del organismo.

La emisión de deuda para asistir al PAMI también generó debate político y económico debido a la contradicción que algunos sectores opositores señalan respecto al discurso oficial de reducción del gasto y equilibrio fiscal. Desde el oficialismo, en cambio, remarcan que se trata de una herramienta transitoria para garantizar prestaciones esenciales.

Economistas consultados advirtieron que el incremento de financiamiento mediante deuda puede aumentar la presión sobre las cuentas públicas en el mediano plazo, aunque coincidieron en que el funcionamiento del PAMI resulta clave para evitar un impacto social mayor sobre los sectores más vulnerables.

El organismo continuará ahora administrando los recursos para afrontar pagos pendientes y sostener la cobertura sanitaria en todo el país, mientras el Gobierno busca avanzar con reformas y medidas de reorganización dentro del sistema de salud pública y de seguridad social.