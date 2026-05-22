Valle Fértil ya cuenta con su primera oficina de Defensa al Consumidor, un espacio que comenzará a funcionar en el edificio municipal tras un convenio entre la Municipalidad de Valle Fértil y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.

La nueva dependencia representa la primera oficina de este tipo en el departamento y tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de los consumidores locales, acercando servicios de asesoramiento y gestión de reclamos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El espacio funcionará de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y ofrecerá atención gratuita para consultas vinculadas a compras, contratación de servicios, garantías, facturación y posibles casos de publicidad engañosa.

Entre sus principales funciones se incluyen la recepción y seguimiento de reclamos, la difusión de programas de la Dirección de Defensa al Consumidor y la orientación sobre herramientas para prevenir conflictos de consumo.

La oficina que gestionará los trámites y reclamos de los vecinos vallistos.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó que la apertura de la oficina permitirá a los vecinos acceder a información clave para ejercer sus derechos en situaciones cotidianas. Además, señaló que las audiencias se realizarán de manera virtual desde el propio departamento, evitando traslados hacia la oficina central del organismo.

La iniciativa busca promover una ciudadanía más informada y facilitar la resolución de conflictos entre consumidores y proveedores, integrando a Valle Fértil a la red provincial de defensa del consumidor.

Del acto de inauguración participaron el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, la directora Fabiana Carrizo y autoridades del Concejo Deliberante local.