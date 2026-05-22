Un siniestro vial se registró este viernes alrededor de las 13 en calle Salta al 1700 norte, en el departamento Capital, entre calles Corrientes y Benavídez. El hecho involucró a una camioneta utilitaria y una motocicleta que circulaba por la zona.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando una Peugeot Partner, que se encontraba estacionada sobre la banquina derecha, intentó realizar una maniobra de giro en U. En ese momento, una moto que se desplazaba en sentido sur a norte terminó impactando contra el vehículo.

(Foto DIARIO HUARPE)

El choque se produjo sobre la puerta del conductor de la camioneta, lo que evidencia la violencia del impacto y la escasa posibilidad de reacción por parte del motociclista ante la maniobra repentina.

A pesar de lo ocurrido, fuentes oficiales confirmaron que no hubo que lamentar víctimas de gravedad. Solo se registraron algunos golpes y lesiones leves en los involucrados, sin necesidad de traslados de urgencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, lo que generó demoras en la circulación durante varios minutos.

Las autoridades recomendaron circular con atención en el sector mientras se desarrollaban las tareas policiales.