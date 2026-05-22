La Casa Natal de Sarmiento se prepara para vivir una jornada cargada de tradición y patriotismo. Este domingo 25 de mayo, a partir de las 10:30 horas, el histórico edificio abrirá sus puertas para llevar a cabo “Revolución en el Museo”, una propuesta diseñada para que los sanjuaninos puedan conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en un entorno que respira historia.

El evento central estará a cargo de la Agrupación Folklórica María Salazar, quienes realizarán una serie de presentaciones de danzas de época. Los bailarines, a través de una puesta en escena cuidada con vestuarios y coreografías inspiradas específicamente en los usos, bailes y celebraciones de 1810, buscarán transportar a los presentes a los días previos a la conformación del primer gobierno patrio.

Desde la organización invitaron a todas las familias sanjuaninas a sumarse a esta celebración del feriado patrio en el corazón de la Ciudad de San Juan. La actividad no solo busca recordar la importancia histórica de la fecha, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con sus raíces y con los espacios culturales que preservan la identidad nacional.

Este festejo es una oportunidad para disfrutar de una mañana diferente, combinando la arquitectura y el legado de la casa donde nació el prócer sanjuanino con el despliegue artístico que busca rememorar el espíritu fundacional de la Nación Argentina.