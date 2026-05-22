La Conmebol confirmó la fecha y el horario del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El evento se realizará el 29 de mayo a las 12 (hora de la Argentina) en la sede del organismo en Luque, Paraguay.

A falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, la expectativa crece entre los equipos argentinos que aún buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios.

En la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Rosario Central ya tienen garantizado su lugar en los octavos de final. Ambos equipos, además, pelean por quedarse con el primer puesto de sus respectivos grupos, lo que les permitiría definir de local en instancias decisivas. En la última fecha, la Lepra visitará a Bolívar, mientras que el Canalla enfrentará a Independiente del Valle.

Por su parte, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Platense llegan con chances de clasificar, pero deberán ganar en la última jornada para asegurar su lugar en la siguiente fase. En el caso del Xeneize y el Pincha, un empate los dejaría eliminados, mientras que el Calamar también necesita una victoria ante Corinthians en Brasil para no depender de otros resultados.

En la Copa Sudamericana, River Plate y San Lorenzo lideran sus grupos y están bien posicionados para avanzar directamente a los octavos de final, evitando así el repechaje. Ambos equipos necesitan ganar en la última fecha para asegurar ese objetivo.

La situación más compleja es la de Tigre, que deberá imponerse ante Alianza Atlético como local y esperar un resultado favorable entre Macará y América de Cali para mantener sus chances de clasificación.

En cuanto a los equipos argentinos ya eliminados, en la Sudamericana quedaron sin posibilidades matemáticas Racing Club, Deportivo Riestra y Barracas Central. En la Libertadores, en tanto, todos los representantes nacionales siguen en carrera, con la excepción de aquellos que ya aseguraron su clasificación a octavos.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, la última fecha de la fase de grupos será determinante para definir el futuro de los equipos argentinos en las competencias continentales y perfilar los cruces de cara a la etapa más exigente del torneo.