San Juan Diseña abre su última fecha para encontrar los regalos de Navidad hechos por manos sanjuaninas y así, además, apoyar la industria local. Esta edición se hará en el Centro Cultural Conte Grand y la entrada será libre y gratuita. El objetivo de esta tradicional feria es impulsar toda la creatividad local que estará presente con stands que incluyen diseño de indumentaria, mobiliario, objetos de decoración, cerámica, joyería, marroquinería, juguetes, cuadernos y todo tipo de modernos objetos de diseño.

Además de los feriantes, también habrá espectáculos musicales. El jueves 15 se presenta Donaires y musicaliza Dj Géminis; el 16 estará Fondo de Bikini, musicalizando a DJ Patto Caceres y el 17, Bruno Torino junto a DJ Mauri Azocar.

Esta vez habrá más de 80 diseñadores, además de incentivar la industria local, también se podrá tener contacto directo con los diseñadores para conocer las historias y procesos de cada producto.

Los diseñadores presentes serán: Gothia, Meli Belén ilustraciones, Rizoma diseño de autor, Saju home & deco, Origen de Barro-Cerámica, Tejidos LeLe, Lambda 3D, Mystical, Andar Origen, Almacén de manteles y algo más, Mummy's diseños pequeños, Indigo Riñonebrias Animal inc. Agostina Pizarro Diseño Independiente, Martina Ruth, Super kids, Ailin, Persiana Americana, Salem Witch Clothes, Bordando Dijes, Alquimia by Ari, Cuir moda no binaria, Resaca Maniaca, Lulito, Re pueblito, Renasce, Sayas, Pictollama, Calco_manias22, Picido Diseño en Madera Manke Los teros cerámica, Diyouterie, Muta Ekaterina Papelería, Flor Mestre Mellon cerámica, Circe Encuadernaciones, Viglione, Triqueta Diversa-tejidos y tintes artesanales, Tripper Indumentaria, Get_nkd, Wander, Dibuja Carpe diem, El Atelier de Cecilia, Estudio Agma, Solange accesorios, Chapanay, Muñec@s Con historia, Nofunka, Haz & Envés, Diseños Naturales, Mamá Canguro Subreal, Aclo cerámica, Pruxi, Tucán Juguetes, Cuartocreciente, GarabatoSo-Ilustración Aplicada, "La Nello" grabado y estampa, Terracotta, Efe cerámica, Silene.ar, Intruses style, Mimicry casa, Artesanías Río Verde, Pugna Algodón de azúcar, diseño infantil Guanaco Accesorios, Tienda Tender, cálida Lorena Gómez, Luluaga Wall it, Proyect322, Wow Ofrelia, Embarr-Arte, Okacha, Più Pianino, Vulca, Cemí piezas de diseño, Madelen Basañes Vázquez, Buena Vibra serigrafía, Warmi cosmética natural, Los Cofedidores, OnceOnce Bikes, Muus Bullet Journal, Tatuna Ecodiseño y Tiendita Toto.