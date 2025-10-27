San Juan elige un Congreso plural: una banca para cada una de sus tres fuerzas principales

Tras un proceso de escrutinio que alcanzó al 98.64% de las mesas, se confirmó la composición de las tres bancas en disputa para la provincia de San Juan. Los resultados otorgan los cargos a Cristina Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi, representando a las fuerzas que dominaron la elección. La distribución del respaldo electoral confirma la tendencia que manejaban las fuerzas políticas, con un claro triunfo del peronismo sobre las otras agrupaciones.

El frente Fuerza San Juan se posicionó a la cabeza con el 34.41% de los votos, lo que significa un respiro para el espacio peronista, que después de más de dos décadas se presentaba a una elección sin ser el oficialismo nacional. La interna para la conformación de la lista había estado marcada por serias diferencias, imponiéndose finalmente la línea del uñaquismo con la postulación de Cristian Andino al frente de la boleta.

En segundo lugar, con el 31.05%, se ubicó el frente Por San Juan. Si bien el orreguismo desplegó su candidatura más fuerte con Fabián Martín, el resultado no cumplió con las expectativas más optimistas, que especulaban con la posibilidad de obtener dos bancas. Este frente logra mantener, no obstante, su representación en la Cámara de Diputados, ya que solo renovaba una banca. Desde el espacio oficialista provincial se reconoció que el crecimiento de La Libertad Avanza en las semanas previas complicó sus aspiraciones.

La Libertad Avanza se estableció en un tercer lugar con el 26.00% de los votos, un resultado que es visto de manera positiva dentro del espacio libertario local. Ante la expectativa medida tras los escándalos nacionales y los resultados en otras provincias, este puesto permite a la fuerza mantenerse con representación legislativa. El resto de los votos se repartió entre otras agrupaciones de menor influencia, consolidando un escenario donde tres actores principales se repartieron la mayor parte del apoyo electoral.