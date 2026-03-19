San Juan gestiona la llegada de una nueva aerolínea para potenciar el turismo

En un contexto de fuerte crecimiento del turismo en la provincia, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, Guido Romero, confirmó que el Gobierno avanza en gestiones para incorporar una nueva línea aérea que mejore la conectividad y acompañe la creciente demanda de visitantes.

El impulso se da en paralelo a la llegada de eventos internacionales de gran magnitud, como el Ironman, que ya comenzó a movilizar turistas y deportistas hacia la provincia. Según explicó el funcionario, incluso días antes de las competencias ya se registran arribos de atletas que buscan aclimatarse a las condiciones locales.

“Estamos trabajando en conversaciones con empresas, incluidas low cost, para mejorar la conectividad aérea. Es clave para sostener este crecimiento”, señaló Romero, aunque aclaró que la decisión final depende de las compañías y de la viabilidad comercial de las rutas.

El ministro destacó que la agenda de eventos no deja de expandirse y que el impacto económico previsto para este año podría superar al de 2025. Actividades como la Expo Minera y congresos nacionales —entre ellos uno que reunirá a unos 3.000 terapistas— ya generan una alta ocupación hotelera, con fechas en las que prácticamente no hay disponibilidad.

“Es un problema que buscamos tener: cada vez más turistas en San Juan”, afirmó Romero, al subrayar que estos eventos no solo impulsan la economía en sectores como hotelería y gastronomía, sino que también posicionan a la provincia como destino turístico a largo plazo.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento plantea desafíos logísticos. “No alcanza solo con tener camas disponibles, también necesitamos garantizar cómo llega la gente”, sostuvo, en referencia a la importancia de ampliar la oferta de vuelos.

En ese marco, el Gobierno provincial intensifica las gestiones para concretar nuevas rutas aéreas que permitan absorber la demanda creciente. “Estamos haciendo todo lo necesario para que esa conectividad sea una realidad”, concluyó el ministro, con la expectativa de que haya novedades antes de fin de año.