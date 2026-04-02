San Juan honró a los héroes de Malvinas con un emotivo desfile cívico-militar sobre calle San Luis

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Gobierno de San Juan llevó adelante este 2 de abril un emotivo acto central que reunió a autoridades provinciales, fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes y vecinos. La ceremonia se realizó para honrar a los héroes que defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

La jornada comenzó con la recepción de autoridades, encabezada por el vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Gobierno, Laura Palma; la intendenta de la Capital, Susana Laciar; y autoridades militares, entre ellas el jefe del RIM 22, coronel Pablo José Molina, junto a representantes de agrupaciones de veteranos y familiares de caídos.

Tras el arribo del vicegobernador, se realizó la presentación de tropas y el saludo protocolar a los efectivos formados. Luego tuvo lugar el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda de música del RIM 22.

Durante el acto se llevó a cabo la lectura de una declaración de la Cámara de Diputados y la colocación de ofrendas florales en homenaje a los caídos, en un momento de profundo respeto y recogimiento. También se realizó una invocación religiosa y un minuto de silencio en memoria de quienes dieron su vida por la Patria.

La jornada incluyó palabras alusivas por parte de un veterano de guerra, en representación de la Agrupación 2 de Abril, y posteriormente los discursos de las autoridades provinciales.

En este marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando con los excombatientes: “Es muy importante el trabajo que, junto con el Ministerio de Gobierno, con el permiso del Ministerio de Educación, les permite a los excombatientes visitar escuelas desde hace más de un año, y darle la posibilidad a los chicos de conocer de primera mano esta historia que es tan importante para nuestro país. Honro a todos esos héroes que murieron por la Patria, saludo con afecto a sus familiares”.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín remarcó el valor del compromiso ciudadano y la memoria colectiva: “Son héroes que dieron la vida por nuestro pueblo, porque todos somos Patria. Las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentinas. Tenemos que rendir homenaje con nuestro accionar todos los días. Tenemos la obligación de ser buenos patriotas y buenos ciudadanos. Gracias a los excombatientes por lo que hicieron, por el camino recorrido”.

Como cierre del acto, se entonó la Marcha de Malvinas, dando paso a uno de los momentos más significativos de la jornada: el desfile cívico-militar.

La pasada se desarrolló sobre calle San Luis, desde avenida Las Heras hasta avenida España, y contó con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excombatientes, y distintas instituciones. Entre ellos, se destacaron delegaciones del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Servicio Penitenciario, así como alumnos de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana.

El desfile rindió homenaje a la memoria de los héroes de Malvinas y reafirmó el compromiso con los valores de servicio, entrega y amor por la patria, en una jornada que convocó a una importante cantidad de público y se vivió con profundo sentimiento patriótico.