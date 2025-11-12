San Juan alcanzó un récord histórico en la ocupación de residencias médicas: este año se cubrió el 98% de los cupos disponibles, frente al 58% registrado en 2024. La cifra representa un salto de 40 puntos porcentuales y marca un antes y un después en la formación y retención de profesionales de la salud en la provincia.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, expresó a DIARIO HUARPE su satisfacción por el resultado obtenido y lo consideró “el culmen de toda una formación de cuatro años para los especialistas”. Subrayó que la mayoría de los nuevos profesionales provienen del corte 2024 y que gran parte de ellos ya se encuentran incorporados al sistema público. “Para nosotros es un gusto poder sumar a quienes se han formado con nosotros y hoy fortalecen la atención en hospitales y centros de salud”, añadió.

El funcionario recordó que, en años anteriores, resultaba complejo retener a los egresados locales en las residencias provinciales. “En algún momento costaba que se quedaran a hacer la residencia, pero eso ha cambiado”, afirmó, destacando el trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas y los hospitales escuela.

Dobladez explicó que este año se sumaron 40 cupos adicionales y que, por primera vez en más de una década, se logró cubrir casi la totalidad. “Venimos de un 58% de cobertura y alcanzamos el 98%. Esto no pasaba desde el año 2011”, señaló.

El ministro atribuyó el éxito al fortalecimiento del sistema formativo y a las mejoras implementadas. “Hemos trabajado desde lo económico, lo académico y el profesionalismo que se vive en los hospitales escuela para que los jóvenes elijan quedarse en San Juan, y este año lo logramos”, concluyó.