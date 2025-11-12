Publicidad
Provinciales > Números oficiales

San Juan logró cubrir el 98% de los cupos de residencias médicas en 2025

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó que por primera vez desde 2011 se logró cubrir casi la totalidad de las vacantes para residentes en el sistema público provincial.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 2 horas
El Ministerio de Salud celebró la histórica cobertura de vacantes en residencias médicas en la provincia.

San Juan alcanzó un récord histórico en la ocupación de residencias médicas: este año se cubrió el 98% de los cupos disponibles, frente al 58% registrado en 2024. La cifra representa un salto de 40 puntos porcentuales y marca un antes y un después en la formación y retención de profesionales de la salud en la provincia.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, expresó a DIARIO HUARPE su satisfacción por el resultado obtenido y lo consideró “el culmen de toda una formación de cuatro años para los especialistas”. Subrayó que la mayoría de los nuevos profesionales provienen del corte 2024 y que gran parte de ellos ya se encuentran incorporados al sistema público. “Para nosotros es un gusto poder sumar a quienes se han formado con nosotros y hoy fortalecen la atención en hospitales y centros de salud”, añadió.

El funcionario recordó que, en años anteriores, resultaba complejo retener a los egresados locales en las residencias provinciales. “En algún momento costaba que se quedaran a hacer la residencia, pero eso ha cambiado”, afirmó, destacando el trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas y los hospitales escuela.

Dobladez explicó que este año se sumaron 40 cupos adicionales y que, por primera vez en más de una década, se logró cubrir casi la totalidad. “Venimos de un 58% de cobertura y alcanzamos el 98%. Esto no pasaba desde el año 2011”, señaló.

El ministro atribuyó el éxito al fortalecimiento del sistema formativo y a las mejoras implementadas. “Hemos trabajado desde lo económico, lo académico y el profesionalismo que se vive en los hospitales escuela para que los jóvenes elijan quedarse en San Juan, y este año lo logramos”, concluyó.

