San Juan: más de 5.400 vecinos gestionaron su tarjeta SUBE en 2025
POR REDACCIÓN
En lo que va del 2025, más de 5.455 sanjuaninos y sanjuaninas gestionaron su tarjeta SUBE, que permite el acceso al transporte público de manera rápida y accesible en su lugar de residencia.
El Ministerio de Gobierno implementó distintas estrategias para acercar este beneficio, a través de los operativos San Juan Cerca, el Tren de Capital Humano, la Isla SUBE y la Feria Agroproductiva. Estos dispositivos se desplegaron en múltiples departamentos, como 25 de Mayo, Valle Fértil, Chimbas, Rawson, Iglesia y Angaco, durante los primeros meses del año.
Posteriormente, los operativos territoriales continuaron en Albardón, Caucete y Sarmiento, permitiendo una amplia convocatoria de vecinos que reforzó la entrega de tarjetas. Durante julio y agosto se realizaron operativos adicionales en Ullum, Zonda, Pocito, Caucete, San Martín, Rawson, 25 de Mayo, Valle Fértil, Chimbas, Jáchal y Angaco, alcanzando a miles de personas. En septiembre, el operativo en Pocito sumó más de 400 tarjetas entregadas.
A través de estas acciones, el Ministerio de Gobierno garantiza que cada vez más ciudadanos puedan contar con la tarjeta SUBE, un instrumento esencial para facilitar la movilidad y el acceso al transporte público en toda la provincia.
