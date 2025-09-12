En lo que va del 2025, más de 5.455 sanjuaninos y sanjuaninas gestionaron su tarjeta SUBE, que permite el acceso al transporte público de manera rápida y accesible en su lugar de residencia.

El Ministerio de Gobierno implementó distintas estrategias para acercar este beneficio, a través de los operativos San Juan Cerca, el Tren de Capital Humano, la Isla SUBE y la Feria Agroproductiva. Estos dispositivos se desplegaron en múltiples departamentos, como 25 de Mayo, Valle Fértil, Chimbas, Rawson, Iglesia y Angaco, durante los primeros meses del año.

Publicidad

Posteriormente, los operativos territoriales continuaron en Albardón, Caucete y Sarmiento, permitiendo una amplia convocatoria de vecinos que reforzó la entrega de tarjetas. Durante julio y agosto se realizaron operativos adicionales en Ullum, Zonda, Pocito, Caucete, San Martín, Rawson, 25 de Mayo, Valle Fértil, Chimbas, Jáchal y Angaco, alcanzando a miles de personas. En septiembre, el operativo en Pocito sumó más de 400 tarjetas entregadas.

A través de estas acciones, el Ministerio de Gobierno garantiza que cada vez más ciudadanos puedan contar con la tarjeta SUBE, un instrumento esencial para facilitar la movilidad y el acceso al transporte público en toda la provincia.