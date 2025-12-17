San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional y quedó formalmente en acefalía (NdR: la acefalía de un club ocurre cuando sus autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad) luego de que, tras un prolongado cuarto intermedio, se reunieran las firmas necesarias para poner fin a la gestión encabezada por Marcelo Moretti. La decisión se tomó en el marco de una tensa reunión de Comisión Directiva que se extendió durante horas en el estadio Pedro Bidegain.

La demora en la rúbrica definitiva estuvo marcada por fuertes desacuerdos internos. Varios integrantes de la dirigencia saliente se resistieron hasta última hora a modificar su postura alineada con Moretti. Entre ellos se encontraban Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Constantino, quienes mantuvieron su posición hasta entrada la noche.

Con la caída de la conducción, Daniel Matos, en su rol de presidente de la Asamblea, quedará a cargo del gobierno de transición del club. Según trascendió, se espera que convoque a una Asamblea Extraordinaria dentro de las próximas 48 horas para definir los pasos institucionales a seguir.

Horas antes de que se confirmara el desenlace, Moretti había asegurado públicamente que no pensaba renunciar. “No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos”, afirmó ante la prensa en una mañana cargada de tensión. En ese contexto, también agradeció el respaldo de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Desde temprano, el clima en el Nuevo Gasómetro fue extremadamente delicado. Se dispuso un operativo preventivo con vallas y presencia policial para custodiar los accesos al estadio, ante la posibilidad de incidentes. Mientras sesionaba la Comisión Directiva, un grupo de hinchas se autoconvocó en las inmediaciones y reclamó la renuncia del entonces presidente.

Durante el desarrollo de la reunión, Moretti protagonizó episodios que sumaron tensión al escenario. En un momento, salió al balcón del sector donde deliberaba la dirigencia y filmó a los periodistas presentes. Además, se retiró del estadio durante aproximadamente 30 minutos por una salida alternativa y luego regresó para finalizar el acta que selló el final de su gestión.