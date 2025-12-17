Un violento episodio ocurrió en la tarde de este martes cuando tres sujetos interceptaron a un joven en el interior del barrio Las Rosas y, tras reducirlo por la fuerza, lo subieron a un automóvil para llevárselo contra su voluntad. El hecho fue advertido por vecinos y transeúntes que dieron aviso inmediato a la Policía de San Juan, lo que permitió la rápida intervención y posterior detención de los presuntos autores.

El Peugeot 504 que utilizaron para trasladar por la fuerza a su víctima.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 16.20 horas en el barrio Las Rosas, departamento Chimbas. Testigos observaron cómo tres individuos obligaban a un hombre a subir a un Peugeot 504 color marrón y se retiraban del lugar a gran velocidad. La escena generó alarma y motivó el llamado al 911.

A partir de los datos aportados por personas que reconocieron a los agresores, efectivos policiales lograron identificar posibles domicilios vinculados a los sospechosos. Con esa información, móviles policiales se dirigieron hasta la zona de calle Corrientes y Salvador María del Carril, donde finalmente lograron localizar y detener a los tres sujetos involucrados.

La pistola que tenían los detenidos para amenazar al joven que golpearon.

En tanto, la víctima fue hallada a pocos metros del lugar, en la intersección de calle Corrientes y Sarmiento. El joven fue identificado como Agustín Santander, de 21 años, domiciliado en el barrio Las Rosas. Presentaba visibles lesiones producto de una golpiza, por lo que recibió asistencia y quedó a disposición de la Justicia para brindar su testimonio.

Al lugar arribó personal de la UFI Flagrancia, que tomó intervención inmediata y dio inicio al proceso judicial. Durante una requisa de urgencia, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” con un cartucho AT (antitumulto) con postas de goma, además de una pistola tipo 9 milímetros que resultó ser a gas, con la cual habrían amenazado a la víctima. También fue secuestrado el vehículo Peugeot 504 utilizado para cometer el hecho.

Esta arma de fabricación casera llamada tumbera tenía un cartucho con balas de goma.

Dos de los detenidos fueron identificados como Alan Benjamín Rodríguez, de 18 años, y Julio Nicolás Rodríguez, de 20. Los tres quedaron vinculados a una causa penal caratulada provisoriamente como privación ilegítima de la libertad, lesiones y abuso de armas, mientras se avanza con la investigación.

De manera extraoficial, trascendió que el violento ataque podría haber estado motivado por un ajuste de cuentas, ya que la víctima habría sido acusada por los agresores de un robo ocurrido días atrás. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

En el procedimiento intervino personal motorizado de la Policía Departamental N°1 y de la Motorizada N°6, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que continuará con las medidas investigativas en las próximas horas.