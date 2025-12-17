Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario que comenzará a regir desde 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las bandas cambiarias “ganaron credibilidad” luego de atravesar un período de fuerte tensión financiera previo a las elecciones legislativas. Además, explicó los cambios en el mecanismo de ajuste del techo cambiario y sostuvo que el sistema convergerá gradualmente hacia niveles de inflación internacionales.

Durante su participación en el streaming Las tres anclas, el titular del Palacio de Hacienda defendió la estrategia oficial y diferenció la compra de dólares de la acumulación de reservas. Según explicó, el Gobierno fue el mayor comprador de divisas en el mercado, pero la mayor parte de esos fondos se destinó al pago de deuda heredada. “Por cada dólar que compramos, el 75% se usó para cancelar compromisos”, afirmó, y atribuyó esa dinámica a la falta de refinanciamiento que enfrentaba el país.

Caputo sostuvo que la imposibilidad de acumular reservas no respondió a una falla del programa económico, sino a un contexto de endeudamiento previo sin acceso al crédito. En ese sentido, destacó que durante la gestión de Javier Milei la deuda pública se redujo en unos USD 50.000 millones. “Ahora podemos empezar a acumular por lo que hicimos antes”, señaló.

El ministro también vinculó la tensión cambiaria con el escenario electoral. Según su análisis, el colapso de la demanda de pesos llevó a un mercado “unidireccional”, donde la cobertura fue exclusivamente en dólares. En ese marco, rechazó las críticas sobre una eventual salida anticipada del esquema de bandas. “Si el Gobierno hubiera salido antes, el dólar se iba a $3.000”, advirtió.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el resultado electoral validó la estrategia oficial y marcó un punto de inflexión. “No era un problema de acumulación, sino de riesgo”, explicó, y señaló que tras los comicios se registró una fuerte caída del riesgo país, junto con la recuperación del financiamiento.

A partir de ese cambio, indicó que el Tesoro dejará de comprar dólares para afrontar vencimientos y que esa tarea pasará al Banco Central. “Ahora vamos a poder acumular el dólar entero”, afirmó, al tiempo que remarcó que la secuencia de decisiones fue parte de una planificación previa.

Otro de los ejes fue la actualización de las bandas cambiarias. Caputo aclaró que no hubo modificaciones en el valor del dólar, sino un cambio en el mecanismo de ajuste: del crawl fijo del 1% mensual a uno variable, atado a la inflación. “Dentro de nueve meses, cuando la inflación sea cero, el ritmo será más bajo”, explicó, y vinculó el esquema con una convergencia gradual hacia la inflación de Estados Unidos.

En el cierre, el ministro puso el foco en la credibilidad como activo central del programa económico. Recordó que el esquema resistió meses de alta volatilidad y un derrumbe inédito de la demanda de pesos. “Las bandas ganaron credibilidad”, afirmó, y sostuvo que la validación de las decisiones con resultados concretos es clave para estabilizar expectativas.