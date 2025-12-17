Ousmane Dembélé fue consagrado este lunes como el mejor jugador del mundo al recibir el premio The Best 2025, otorgado por la FIFA durante la ceremonia realizada en Doha. El delantero del París Saint-Germain coronó así una temporada excepcional, en la que ya había sido distinguido en septiembre con el Balón de Oro.

El atacante francés se impuso en la votación final por delante de su compatriota Kylian Mbappé, actual jugador del Real Madrid, y del español Lamine Yamal, figura del Barcelona. A sus 28 años, Dembélé se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional.

El reconocimiento individual llegó respaldado por un año inolvidable a nivel colectivo. Dembélé fue pieza clave en la campaña más exitosa del París Saint-Germain, que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, logros que marcaron un antes y un después en la historia del club francés.

Su influencia fue decisiva tanto en los momentos clave de los torneos como en la regularidad del equipo, convirtiéndose en el líder futbolístico de un PSG que dominó en todas las competencias que disputó.

Aitana Bonmatí, la reina del fútbol femenino

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. La mediocampista catalana obtuvo su tercer premio The Best consecutivo y reafirmó su condición de máxima referente mundial de la disciplina.

Bonmatí también ganó el Balón de Oro en las últimas tres ediciones, acumulando seis distinciones individuales entre ambos galardones. Además, con los premios obtenidos previamente por Alexia Putellas, España alcanzó cinco reconocimientos consecutivos como mejor jugadora del mundo.

El impacto de Bonmatí fue determinante en otra temporada sobresaliente del Barcelona, que volvió a imponer su hegemonía en el fútbol español al conquistar todos los títulos nacionales. A nivel internacional, el conjunto catalán llegó a la final de la Liga de Campeones femenina, donde cayó ante el Arsenal de Mariona Caldentey en Lisboa.

El poderío del París Saint-Germain también se reflejó en otros rubros de la gala. Luis Enrique fue elegido mejor entrenador del año, mientras que Gianluigi Donnarumma recibió el premio The Best al mejor arquero, ambos reconocimientos respaldados por una campaña histórica del club.

Luis Enrique fue distinguido tras construir un equipo sólido y competitivo, incluso luego de la salida de figuras como Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé. El único objetivo que se le escapó fue el Mundial de Clubes, cuya final perdió ante el Chelsea, y sucedió en el galardón a Carlo Ancelotti.

Donnarumma y el once ideal del año

Donnarumma, por su parte, sumó el The Best al Trofeo Yashin tras una temporada consagratoria. A los 26 años, se convirtió en el primer arquero italiano en recibir este premio desde Gianluigi Buffon en 2017 y reemplazó en el palmarés al argentino Emiliano Martínez.

El guardameta del Manchester City integró además el once ideal del año junto a Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri González, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

El once ideal. (Gentileza)

Los goles del año y los premios especiales

Los premios a los mejores goles del año quedaron en manos de dos acciones memorables. La mexicana Lizbeth Ovalle ganó el premio Marta por su espectacular gol de “escorpión” con Tigres ante Guadalajara, mientras que el argentino Santiago Montiel obtuvo el Puskás gracias a una chilena desde fuera del área en un partido del fútbol argentino.

El listado de galardonados se completó con la neerlandesa Sarina Weigmann como mejor entrenadora, la afición del Zakho SC de Irak como la mejor hinchada y el médico Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, distinguido con el premio al juego limpio.